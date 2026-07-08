Konserlerden off-road gösterisine, çekilişlerden sürpriz etkinliklere kadar dopdolu bir program katılımcıları bekliyor. Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel hale getirdiği Şenol Hafriyat 22. Tokar Yayla Şenlikleri, 10-11-12 Temmuz tarihlerinde Tokar Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Yaklaşık 22 yıldır birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi haline gelen şenlik, bu yıl da müzik, kültür ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturacak. Dernek tarafından yapılan davette, Tokar Yaylası'nın üç gün boyunca festival havasına bürüneceği belirtilerek, binlerce kişinin aynı coşkuyu paylaşacağı ifade edildi.

ÜÇ GÜN BOYUNCA KONSER COŞKUSU YAŞANACAK

Şenlik kapsamında sahne alacak sanatçılar da belli oldu. Programın ilk günü olan 10 Temmuz Cuma saat 21.00'de Mehtap Koç, güçlü yorumuyla sahneye çıkacak. 11 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de ise sevilen sanatçı PAU, şenliğe yüksek enerjili konseriyle renk katacak. Final günü olan 12 Temmuz Pazar saat 12.30'da Ankara oyun havalarının sevilen ismi Erkal Sonel, katılımcılarla buluşacak. Ayrıca Alanya'nın sevilen sanatçıları Fatih Gürpınar ve Onur Oral da üç gün boyunca sahne performanslarıyla şenlik coşkusuna eşlik edecek.

OFF-ROAD GÖSTERİSİ NEFES KESECEK

Şenliğin en dikkat çeken etkinliklerinden biri de 11 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00-17.00 arasında düzenlenecek Off-Road gösterisi olacak.

2 OTOMOBİL VE 1 MOTOSİKLET ÇEKİLİŞİ YAPILACAK

Şenlik kapsamında düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara büyük ödüller de verilecek. Organizasyonda 2 otomobil ve 1 motosiklet sahiplerini bulacak.

TOKAR'A DAVET

Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, organizasyona tüm vatandaşları aileleri ve sevdikleriyle birlikte davet ederek, "Bu sadece bir konser değil; yıllardır süren bir geleneğin, dostlukların ve ortak hatıraların yeniden buluşmasıdır. Tokar'da yeniden unutulmaz anılar biriktireceğiz" mesajını verdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi