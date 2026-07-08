Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede 13 yaşındaki bir çocuğun haşema giydiği gerekçesiyle havuza alınmadığı iddiasıyla başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından çocuğun babasının jandarmaya şikâyette bulunması üzerine site yöneticisi gözaltına alındı.

İddialara göre olay, Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Haşema ile havuza girmek isteyen 13 yaşındaki çocuğun, site yönetiminin aldığı karar gerekçe gösterilerek havuza alınmadığı öne sürüldü. Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ayrımcılık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

"Ayrımcılık yapıldığı" iddia edildi

Konuya ilişkin açıklama yapan Selahattin Uğurkutu, yaşanan uygulamanın yalnızca bir havuz kuralı olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, bunun inanç ve yaşam tarzına yönelik bir ayrımcılık olduğunu öne sürdü.

Uğurkutu, olayın hukuki boyuta taşınacağını belirterek Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını ve sorumlular hakkında gerekli yasal sürecin başlatılması için girişimlerde bulunacaklarını açıklamıştı.

Baba jandarmaya başvurdu

Yaşanan olayın ardından 13 yaşındaki çocuğun babası Fatih Kılıçkaya, Mahmutlar Jandarma Karakolu'na giderek site yönetimi hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Site yöneticisi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri siteye gelerek yönetici olduğu belirtilen Ludmina İ.'yi gözaltına aldı. Gözaltı işlemi sırasında sitede bulunan bazı sakinlerin jandarma ekiplerini alkışladığı ve yaşananları destekledikleri öne sürüldü.

Yönetimle ilgili dava da sürüyor

Öte yandan aynı site yönetimiyle ilgili daha önce açılan fesih davasının da devam ettiği belirtildi. Yaklaşık dört yıldır sürdüğü ifade edilen davanın son duruşmasının Ekim 2026 tarihine ertelendiği aktarıldı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenilirken, iddiaların resmi makamlar tarafından tüm yönleriyle incelenmesi bekleniyor.