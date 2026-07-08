Alanya'nın Mahmutlar ve Kargıcak mahallelerini kapsayan Doğu Çevre Yolu projesinde uzun süredir merak edilen kamulaştırma ve imar sürecine ilişkin resmi açıklama geldi. Yılmaz Bağışlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvuruya verilen yanıtı paylaşarak projedeki son durumu değerlendirdi. CİMER aracılığıyla iletilen resmi cevapta, Mahmutlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Mahmutlar-Taşkent yol ayrımından sonra henüz ulaşıma açılamayan bölüm için Alanya Belediyesi tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında yürütülen uygulama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu çalışmaların tescil işlemlerinin tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi. Resmi yanıtta, Doğu Çevre Yolu'nun Kargıcak Mahallesi sınırlarında kalan ve henüz açılamayan kesimi için ise Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının beklendiği bilgisi yer aldı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından yolun ilgili bölümünde ilerleme sağlanması öngörülüyor. CİMER cevabını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz Bağışlar, kamuoyunda projeye ilişkin farklı iddiaların bulunduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Alanya-Kargıcak Doğu Çevre Yolu ile ilgili basında ve kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine son verdik." Doğu Çevre Yolu'nun tamamlanmasıyla birlikte özellikle Mahmutlar, Kargıcak ve çevresindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve bölgedeki ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Muhabir: Bircan SUBAŞI