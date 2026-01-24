PARK GİRİŞİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, 37 Sokak üzerindeki parkta saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmasında, yaşamını yitiren kişinin 68 yaşındaki Burhan Çetinkaya olduğu belirlendi. Belediye tabibinin ilk değerlendirmesinde ölüm şüpheli bulununca, olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla parkta detaylı inceleme yapılırken, Çetinkaya’nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVİ PARKA YAKIN MESAFEDEYDİ

Burhan Çetinkaya’nın eşinden ayrı yaşadığı ve ikamet ettiği evin, olayın yaşandığı parka yürüme mesafesinde olduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.