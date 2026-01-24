Annenin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarla birlikte adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜ TESPİT ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine evde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIPTA BELİRLENECEK

İlk incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Anne F.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, adli tıp raporunun ardından ölüm nedenine ilişkin net bilgilendirmenin yapılacağı öğrenildi.