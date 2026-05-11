Antalya’nın Serik ilçesinde bisiklet ile taksinin çarpıştığı trafik kazasında, 27 yaşındaki Kubat Amanbekov hayatını kaybetti. Belek’teki 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalıştığı öğrenilen genç adamın ölümü, çalışma arkadaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaza, gece saatlerinde Belek Mahallesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. (43) yönetimindeki 07 T 2557 plakalı taksi ile Kubat Amanbekov’un kullandığı bisiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Amanbekov’un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Kubat Amanbekov’un cenazesi, otopsi işlemleri için Serik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

5 YILDIZLI OTELDE BARMEN OLARAK ÇALIŞIYORDU

Kazakistan uyruklu Kubat Amanbekov’un Serik’te bulunan 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Turizm sektöründe çalışan genç adamın ani ölümü, birlikte çalıştığı mesai arkadaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Belek’te meydana gelen kaza, bölgede çalışan çok sayıda yabancı uyruklu turizm emekçisinin de dikkatini çekti.

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası taksi sürücüsü O.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla detaylı inceleme başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın kesin nedeni netlik kazanacak.