Altın fiyatları, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından yeniden yükseliş eğilimine girdi. Özellikle savaş ve ateşkes açıklamalarının piyasalar üzerindeki etkisi yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı değerlendirmelerde piyasaların gerçek barışı değil, “barış ihtimalini” fiyatladığını söyledi. Memiş’e göre büyük yatırımcılar emtia piyasalarında uzun vadeli pozisyon almaya devam ediyor.

Ons altın 7 Mayıs sabah saatlerinde 4 bin 702 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın ise 6 bin 844 TL bandında seyretti.

“BARIŞI DEĞİL, UMUDUNU SATIN ALIYORLAR”

İslam Memiş, piyasaların kısa sürede yön değiştirebildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Piyasalar barışı fiyatlamıyor, barış umudunu fiyatlıyor. Gerçek bir barış yok ortada. Büyük yatırımcılar kısa vadeli değil, çok daha büyük kazançların peşinde.”

Memiş, petrol ve altın fiyatlarında yaşanan ani dalgalanmaların arkasında büyük fonların bulunduğunu savundu. Özellikle hafta sonları ve piyasanın kapalı olduğu dönemlerde yapılan açıklamaların manipülasyon etkisi oluşturduğunu öne sürdü.

ÇİN İDDİASI GÜNDEM OLDU

Programda en çok konuşulan bölüm ise Çin’in altın rezervleriyle ilgili açıklamalar oldu. Memiş, resmi verilerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

“İddia ediyorum ama ispatlayamam; Çin’in 2 bin 300 ton değil, 30 bin tondan fazla altını olabilir” diyen Memiş, bazı ülkelerin fiziki altınlarını sessiz şekilde Çin’e yönlendirdiğini savundu.

Ayrıca merkez bankalarının son dönemde yoğun şekilde fiziki altın topladığına dikkat çeken Memiş, bunun küresel ekonomik risklere karşı hazırlık olabileceğini söyledi.

MERKEZ BANKALARI ALTIN TOPLUYOR

Dünya genelindeki merkez bankalarının 2026’nın ilk çeyreğinde toplam 244 ton fiziki altın aldığı belirtildi. Memiş’e göre bu durum sıradan bir yatırım tercihi değil.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerinde de altının önemli pay tuttuğunu ifade eden Memiş, küresel ölçekte dolar sistemine olan güvenin tartışıldığını söyledi.

7 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 4.702 dolar

Gram altın: 6.844 TL

Çeyrek altın: 11.185 TL

Yarım altın: 22.370 TL

Ata altın: 45.845 TL

Gremse altın: 112.043 TL