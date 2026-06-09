ALANYA'DA 1957 yılından bu yana et sektörüne öncülük eden önceki dönem Alanyaspor başkanlarından Hasan Hacıince ve Türkiye kırmızı et sektörünün çatı kuruluşu Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, Alanya'nın tanınmış simalarını buluşturdular.

AL-ET Alanya Entegre Et Tesisleri A.Ş'deki kahvaltılı buluşmaya Alanyalı Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı ve Dünya Bisiklet Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Emin Müftüoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum, iş insanı Mustafa Kasapoğlu ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen katıldılar.

Dünden bugüne Alanya ekonomisinin masaya yatırıldığı buluşmada 1957 yılından bu yana Alanya'da et sektörünün öncüsü olan Hasan Hacıince ve UKON Genel Başkanı Ahmet Hacıince, sektöre ilişkin bilgiler verdiler. Oğuz Hoca ise dünden bugüne Alanya ekonomisini anlattı.

Keyifli buluşmaya katılan konuklar, Hasan Hacıince ve Ahmet Hacıince'ye teşekkür ettiler.

Kaynak: Haber Merkezi