Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2026 yılı Mart ayı yağış raporu, Antalya’da özellikle batı ilçelerinde etkili olan sağanak yağışların dikkat çekici seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Veriler, hem tarım hem de su kaynakları açısından önemli bir tabloya işaret ediyor.

YAĞIŞLAR YÜZDE 100’DEN FAZLA ARTTI

Rapora göre, Antalya genelinde mart ayında düşen yağış miktarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Bu artışla birlikte kentte son yılların en yağışlı mart aylarından biri yaşandı.

TÜRKİYE GENELİNDE DE ARTIŞ VAR

Türkiye genelinde mart ayında ortalama 81.1 milimetre yağış kaydedildi. Bu miktar, uzun yıllar ortalaması olan 61.2 milimetreye göre yüzde 33 daha fazla gerçekleşti. Geçen yıl mart ayında ölçülen 28.8 milimetrelik yağışla karşılaştırıldığında ise artışın oldukça yüksek olduğu görüldü.

AKDENİZ BÖLGESİ SON 11 YILIN ZİRVESİNDE

Akdeniz Bölgesi’nde mart ayında ortalama 116.1 milimetre yağış ölçüldü. Bölgenin 68.7 milimetrelik normaliyle kıyaslandığında bu değer yüzde 69 artış anlamına geliyor. Geçen yılın aynı dönemine göre ise artış oranı yüzde 100’ü aştı. Bu verilerle birlikte bölge, son 11 yılın en yüksek mart ayı yağışını yaşadı.

BÖLGESEL FARKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yağış dağılımında bölgesel farklılıklar da öne çıktı. Antalya’nın batı kesimleriyle birlikte İstanbul, Yalova, Aydın, Manisa, Konya, Mersin, Adana ve Hatay’da normallerine göre yüzde 100’ü aşan artışlar kaydedildi.

Buna karşılık Edirne, Çanakkale, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun’da yağışların normallerine göre yüzde 60’ın üzerinde azaldığı belirlendi.

İL BAZINDA DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Mart ayında en fazla yağış 281.3 milimetre ile Şırnak’ta ölçülürken, en az yağış 21.5 milimetre ile Amasya’da kaydedildi. Bartın ise normallere göre yüzde 61 azalışla en fazla düşüş yaşanan il oldu.

Antalya’da özellikle batı ilçelerde artan yağışların, tarım arazileri, baraj doluluk oranları ve yer altı su kaynakları açısından olumlu etkiler yaratması bekleniyor.