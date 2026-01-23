Kamil Selim B. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Şaban T.'nin kullandığı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 9-10 yaşlarında olduğu değerlendirilen Firdevs Ada B. ile annesi Büşra B., araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan Firdevs Ada B. ile annesi Büşra B.'yi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekibine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne kız ile kolundan yaralanan Şaban T., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Kamil Selim B. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA