Mahkemeden kritik ara karar

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Müşteki ailenin avukatı, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise görüntülerin yeni olmadığını, bazı medya paylaşımlarının yargı sürecini baskı altına aldığını savunarak, müvekkilinin sosyal medyada tehdit aldığını ve adres değiştirmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Olay nasıl ortaya çıktı?

Olay, 26 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde yaşandı. Düşük kilolu doğan Deniz Esin Bozoklar, kuvözde tedavi altındayken bir hemşirenin damar yolu açmak istemesi sırasında durağanlaştı. Yapılan kontrollerde bebeğin sol bacağının kırık olduğu belirlendi.

Geriye dönük incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, bebeğin 5 günlükken hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından darbedildiği tespit edildi.

Aileye 3 yıl boyunca bilgi verilmedi

Hastane yönetimi, bebeği özel hastaneye sevk etti ancak aileye şiddet olayı hakkında bilgi vermedi. Deniz Esin Bozoklar’a daha sonra serebral palsi, epilepsi ve bedensel engel teşhisi konuldu. Aile, çocuklarının doğuştan engelli olduğunu sanarak evine döndü.

Hemşire hakkında hastane içi idari soruşturma yürütüldü ve görevine son verildi.

Gerçek, e-Devlet mesajıyla öğrenildi

Aile, olaydan 3 yıl sonra, Haziran 2024’te e-Devlet üzerinden gelen dava günü bildirimiyle gerçeği öğrendi. Yapılan araştırmada, kızlarının engelliliğinin şiddet sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

Kamera görüntüleri dosyaya girdi

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde, hemşirenin 14 dakika boyunca kan almaya çalıştığı, bu sırada bebeğin başına vurduğu ve bacağını sert şekilde çektiği, ardından bebeğin hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.