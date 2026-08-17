Antalya’da ağustos sıcağı günün ilerleyen saatlerinde yerini ani yağışa bıraktı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 32 dereceye çıkarken, nem oranı yüzde 70 dolaylarında ölçüldü.

Sıcak ve yüksek nem özellikle açık alanda bulunanları zorladı. Kentte yaşayanlar ile tatil için Antalya’da bulunan yerli ve yabancı turistlerin bir bölümü sahillere yöneldi. Piknik alanlarında da gün boyunca hareketlilik yaşandı.

KEPEZ’DE HAVA AKŞAM SAATLERİNDE DEĞİŞTİ

Öğleden sonra kentte bulutluluk arttı. Akşam saatlerinde ise Kepez’de kısa sürede sağanak başladı. Yağışın etkili olduğu noktalardan biri Kent Ormanı oldu.

Gün içinde sıcak hava nedeniyle Kent Ormanı’nı tercih edenler yağmura hazırlıksız yakalandı. Piknik yapan bazı vatandaşlar eşyalarını toplayarak çevredeki işletmelere geçti. Bazıları ise kamelyaların altında yağışın dinmesini bekledi.

SICAK VE YAĞMUR AYNI GÜNE SIĞDI

Antalya’da ağustos aylarında sıcak ve nemli hava olağan seyrini koruyor. Kentin kıyı kesimlerinde yaz mevsimi uzun ve sıcak geçerken yağış daha seyrek görülüyor.

Bu nedenle öğle saatlerinde 32 dereceyi gören Antalya’da akşam saatlerinde başlayan yağmur, özellikle açık alanlarda bulunanların planını değiştirdi. Daha önce Alanya’da da sıcak havaya kısa süreli yağmur arası verildiğini aktarmıştık. Kent Ormanı’ndaki sağanak bir süre sonra etkisini kaybetti.