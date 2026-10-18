Antalya'da kanser tedavisinde uygulanan dikkat çekici bir yöntem, hastalara sunulan ameliyatsız tedavi seçeneklerini yeniden gündeme taşıdı. Medical Park Antalya Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enes Duman, akciğer kanseri tedavisi gören 71 yaşındaki Mehmet Er'in sağ ve sol akciğerindeki iki kitleye dondurma yöntemiyle müdahale etti.

Kriyoablasyon adı verilen yöntemle hedeflenen tümör dokularının canlılığını kaybetmesi sağlanırken, işlemin ardından hastanın genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

4 YILLIK KANSER MÜCADELESİNDE YENİ TEDAVİ

Yaklaşık 4 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Mehmet Er, kendisini takip eden doktorun tümörlerin dondurularak tedavi edilebildiğini söylemesi üzerine bu yöntemi araştırmaya başladı.

Araştırmalarının ardından Prof. Dr. Enes Duman'a başvuran Er'in her iki akciğerindeki kitleler değerlendirildi ve kriyoablasyon uygulanmasına karar verildi.

Hastanın akciğerlerindeki iki ayrı kitleye görüntüleme yöntemleri eşliğinde müdahale edildi.

TÜMÖRLERE İĞNEYLE ULAŞILDI, DONDURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık 1,5 saat süren işlemde, hastanın sırt bölgesinden özel iğnelerle akciğerlerindeki kitlelere ulaşıldı.

Lokal anestezi altında gerçekleştirilen uygulamada hasta genel anesteziye alınmadı ve işlem boyunca bilinci açık kaldı.

Görüntüleme cihazları yardımıyla tümörlerin içine yerleştirilen özel problar aracılığıyla kanserli doku kontrollü şekilde donduruldu.

İşlemin ardından yapılan değerlendirmelerde hedeflenen bölgelerde olumlu sonuçlar elde edildiği bildirildi.

HASTA AYNI GÜN TABURCU EDİLDİ

Tedavi sonrasında yaşadıklarını anlatan Mehmet Er, işlemin beklediğinden daha rahat geçtiğini söyledi.

Herhangi bir ağrı hissetmediğini belirten Er, tedavi sonrasında kendisini iyi hissettiğini ve sonuçtan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından aynı gün taburcu edilen Er'in tedavi sürecinin düzenli takiplerle devam edeceği belirtildi.

PROF. DR. ENES DUMAN: HEDEFLENEN TÜMÖR DOKUSU CANLILIĞINI KAYBEDİYOR

Uygulanan yönteme ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Enes Duman, girişimsel radyoloji alanında ameliyatsız kanser tedavilerinin uzun süredir kullanıldığını anlattı.

Duman, kriyoablasyon yönteminde görüntüleme eşliğinde tümörün içine ulaşıldığını, kanserli dokunun ve çevresindeki belirli bir alanın dondurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Dondurulan dokunun zamanla küçülmesinin beklendiğini aktaran Duman, tedavinin sonuçlarının düzenli görüntüleme ve onkoloji kontrolleriyle izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

KRİYOABLASYON NEDİR, NASIL UYGULANIYOR?

Kriyoablasyon, tümör hücrelerinin çok düşük sıcaklıklara maruz bırakılarak yok edilmesini amaçlayan, görüntüleme eşliğinde uygulanan girişimsel bir tedavi yöntemi olarak biliniyor.

İşlem sırasında özel iğne benzeri problar, hedeflenen tümör dokusuna yerleştiriliyor. Kontrollü dondurma ve çözme döngüleriyle kanserli hücrelerin canlılığının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Açık cerrahi gerektirmeyen bu yöntem, uygun hastalarda daha kısa hastanede kalış süresi sağlayabiliyor. Ancak uygulamanın her hasta için uygun olup olmadığı, tümörün büyüklüğüne, konumuna ve hastalığın yaygınlığına göre belirleniyor.