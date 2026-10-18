Ekranların çok konuşulan yapımlarından Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunda yaşanan senarist değişikliğinin ardından yeniden reyting başarısıyla gündeme geldi.

16 Ekim Cuma akşamı yayımlanan 143. bölüm, yeni senaryo ekibinin hazırladığı ilk bölüm olarak izleyici karşısına çıktı. Açıklanan reyting sonuçları, dizinin üç ana izleyici grubunda da yükselişe geçtiğini ortaya koydu.

YENİ SENARİSTLER GELDİ, REYTİNGLER YÜKSELDİ

Kızılcık Şerbeti'nin senaryo kadrosunda yapılan değişikliğin ardından izlenme oranlarında belirgin bir artış yaşandı.

Dizi, bir önceki hafta Total kategorisinde 4,73 reyting alırken yeni bölümde bu oranı 6,07'ye yükseltti.

AB kategorisinde 5,26 olan reyting 7,06'ya, ABC1 kategorisinde ise 5,55 olan sonuç 6,66'ya çıktı.

Böylece yapım, yeni senaryo ekibinin ilk sınavında üç kategoride de izleyici ilgisini artırmayı başardı.

SEZONUN EN YÜKSEK AB REYTİNGİNE ULAŞTI

Dizinin 143. bölümünde elde ettiği 7,06'lık AB reytingi, beşinci sezonun bu kategorideki en yüksek sonucu olarak kayıtlara geçti.

En büyük yükseliş de AB grubunda yaşandı. Bir haftada 1,80 puanlık artış elde eden Kızılcık Şerbeti, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında günü ikinci sırada tamamladı.

FARUK TURGUT'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: “GERİ GELDİK!”

Reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Turgut, X hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni gelmedik, geri geldik. Emeği geçen herkese teşekkürler.”

Paylaşımına nazar boncuğu ve alkış emojileri de ekleyen yapımcının sözleri, dizinin yükselen reytinglerine gönderme olarak yorumlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE SENARYO EKİBİ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Dizinin uzun süredir senaryosunu kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılmasının ardından yeni bir ekip göreve başladı.

Senaryoyu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan ekip devraldı.

Yeni senaristlerin hazırladığı ilk bölümün reytinglerde yükseliş getirmesi, dizinin gelecek bölümlerine yönelik merakı da artırdı.

ASIL SINAV ŞİMDİ BAŞLIYOR

Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaryo ekibiyle elde ettiği ilk reyting başarısının önümüzdeki haftalarda devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Beşinci sezonunda izleyici ilgisini yeniden artıran dizinin, yeni hikâye örgüsü ve karakterler arasındaki gelişmelerle nasıl bir performans sergileyeceği gelecek bölümlerde belli olacak.