İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte yaşanan sel felaketinin ardından şebeke suyuna kanalizasyon karıştığına dair sosyal medyada yayılan iddiaları kesin bir dille reddetti. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, musluk sularının tüketilmemesi gerektiği yönündeki söylentilerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İSKİ yetkilileri, İstanbul genelinde musluklara ulaşan suyun her aşamada sıkı denetimden geçtiğini aktardı. Kurumun paylaştığı verilere göre, şehre günlük olarak sağlanan ortalama 3 milyon 200 bin metreküp içme suyu, kaynağından alınıp son tüketiciye ulaşana kadar sürekli kontrol altında tutuluyor.

SU KALİTESİ NASIL DENETLENİYOR?

Şebeke suyunun güvenliği, sadece kurumsal değil aynı zamanda bağımsız denetim mekanizmalarıyla da izleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' kriterleri doğrultusunda alınan numuneler, akredite laboratuvarlarda analiz ediliyor. Suyun kalitesini belirleyen tüm parametreler, çevrim içi izleme sistemleri vasıtasıyla 7 gün 24 saat kesintisiz olarak takip ediliyor.

İSKİ'nin yürüttüğü bu iç denetimlerin yanı sıra, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de kentin 39 ilçesinde belirlenen farklı noktalardan düzenli su numuneleri alarak bağımsız analizler gerçekleştiriyor. Açıklamada, yürürlükteki mevzuatta belirtilen kalite standartlarını karşılamayan suyun şebekeye verilmesinin teknik olarak söz konusu olmadığı vurgulandı.

RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMESİ UYARISI

Yetkililer, 16 milyon vatandaşın sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişimi için arıtma, izleme ve denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü duyurdu. Şebeke suyunun güvenilirliğine ilişkin toplumda panik yaratmayı amaçlayan, kaynağı belirsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi ve yalnızca resmi iletişim kanallarından yapılan bilgilendirmelerin esas alınması gerektiği ifade edildi.