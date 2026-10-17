Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen binlerce adayın beklediği 38 bin hekim dışı sağlık personeli alımına ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenen törende, yıl sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu. Başvuru tarihleri, branş kontenjanları ve adaylarda aranacak şartlar ise Sağlık Bakanlığının açıklayacağı takvimle netleşecek.

38 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde sağlık sektöründeki istihdam planına ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek 2026 yılı tamamlanmadan 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını açıkladı. Alım sürecinin ayrıntılarının Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde paylaşılacağını bildirdi.

Bu açıklamaya göre personel alım ilanının 31 Aralık 2026 tarihine kadar yayımlanması öngörülüyor. Ancak bu tarih başvuruların tamamlanacağı veya atamaların gerçekleştirileceği son gün anlamına gelmiyor. Başvuru ve yerleştirme takvimi henüz kesinleşmedi.

38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

17 Ekim 2026 itibarıyla duyurulan 38 bin kişilik alım için kesin başvuru tarihleri ve başvuru koşulları açıklanmış değil. Cumhurbaşkanının açıklaması, alım yapılmasına yönelik takvimi ortaya koyarken adayların başvurabileceği resmî bir tercih kılavuzu henüz paylaşılmadı.

Başvuruların hangi sistem üzerinden alınacağı, KPSS puan şartları, mezuniyet koşulları ve tercih döneminin kaç gün süreceği yayımlanacak ilanla belli olacak.

HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİ KADRO DAĞILIMI 2026

38 bin kişilik alımın meslek gruplarına göre kontenjan dağılımı henüz duyurulmadı. Bu nedenle hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer branşlara kaç kişilik kadro ayrılacağı konusunda kesinleşmiş bir sayı bulunmuyor.

Hekim dışı sağlık personeli istihdamı kapsamında değerlendirilebilecek meslek grupları arasında hemşire, ebe, ilk ve acil yardım teknikeri, acil tıp teknisyeni, anestezi teknikeri, tıbbi görüntüleme teknikeri, tıbbi laboratuvar teknikeri, fizyoterapist, diyetisyen ve odyolog bulunuyor.

Ancak bu mesleklerin tamamına yeni alımda kontenjan ayrılacağı henüz kesinleşmedi. Hangi unvanlardan personel alınacağı ve her branş için ayrılan kadro sayısı Sağlık Bakanlığının resmî duyurusuyla belirlenecek.

KPSS İLE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NASIL YAPILIYOR?

Yeni alım sürecini bekleyen adaylar açısından geçmiş yıllardaki yerleştirme uygulamaları önemli bir başvuru kaynağı oluşturuyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Eylül 2025 tarihinde yayımladığı KPSS-2025/5 duyurusuyla Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme yapılacağını açıklamıştı.

ÖSYM'nin söz konusu resmî duyurusuna göre yerleştirmeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

2025 yılındaki uygulamada adaylar tercihlerini 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yaptı. Başvurular, ilgili tercih kılavuzunda belirtilen mezuniyet ve nitelik koşullarına göre değerlendirildi.

Bu uygulama, Sağlık Bakanlığının önceki personel alımlarında izlediği yöntemi gösteriyor. Ancak 2026 yılı için açıklanan 38 bin kişilik alımın aynı usulle gerçekleştirileceği henüz resmen doğrulanmadı.

ALANYA VE ANTALYA'YA KAÇ SAĞLIK PERSONELİ ATANACAK?

Alanya ve Antalya'daki kamu sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar açısından en önemli başlıklardan biri, il ve hastane bazında açılacak kontenjanlar olacak.

Sağlık Bakanlığının 38 bin kişilik yeni alımında Antalya'ya ayrılacak toplam kadro sayısı henüz açıklanmadı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçedeki diğer kamu sağlık kuruluşlarına personel ayrılıp ayrılmayacağı da yayımlanacak kadro listeleriyle netleşecek.

ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme yapılması durumunda adaylar, tercih kılavuzundaki pozisyon tablolarından Antalya ve Alanya'daki kurumları, branşları ve kontenjan sayılarını inceleyebilecek. Bununla birlikte yeni alımın tercih yöntemi kesinleşmeden belirli bir hastane veya branş için kadro açılacağını söylemek mümkün değil.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

38 bin hekim dışı sağlık personeli alımında aranacak genel ve özel başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Önceki merkezi yerleştirmelerde adayların ilgili öğrenim düzeyinden KPSS puanına sahip olması ve tercih ettikleri pozisyonun nitelik kodlarında belirtilen mezuniyet koşullarını karşılaması gerekiyordu.

Yeni alımda lise, ön lisans ve lisans mezunlarına hangi kontenjanların ayrılacağı, kullanılacak KPSS puan türleri ve varsa diğer özel koşullar resmî kılavuzla duyurulacak.

Bu nedenle adayların önceki yıllara ait taban puanları veya kontenjanları 2026 yılı için kesinleşmiş bilgiler olarak değerlendirmemesi gerekiyor. Önceki yerleştirme sonuçları yalnızca geçmiş dönemlerdeki tercih ve yerleştirme koşullarına ilişkin bilgi sağlıyor.

38 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Personel alımına ilişkin resmî açıklamalar Sağlık Bakanlığının https://www.saglik.gov.tr adresindeki duyurularından takip edilebilecek.

Alımın ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmesi halinde tercih kılavuzu ve başvuru takvimi https://www.osym.gov.tr adresinde yayımlanacak. Adayların tercih işlemleri için kullanılan sistem ise https://ais.osym.gov.tr adresinde bulunuyor.

ÖSYM'nin 29 Eylül 2025 tarihli KPSS-2025/5 duyurusu, geçmiş alımlarda başvuruların nasıl yürütüldüğünü gösteren resmî belgeler arasında yer alıyor. Bununla birlikte yeni alım için farklı bir başvuru yöntemi belirlenmesi de mümkün.

Sonuç olarak 17 Ekim 2026 tarihinde açıklanan 38 bin hekim dışı sağlık personeli alımında kesinleşen bilgi, ilan sürecinin yıl bitmeden başlatılmasının planlanması. Başvuru tarihleri, KPSS şartları, branş kontenjanları ve Antalya dahil illere ayrılacak kadrolar için Sağlık Bakanlığının yeni duyurusu bekleniyor.