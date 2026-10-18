İstanbul'da etkili olan yağışların ardından Pendik ilçesinde bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Dokuz katlı bir apartmanın bulunduğu sitenin hemen önündeki inşaat sahasında meydana gelen kayma, site bahçesine bitişik bölümü de etkiledi.

Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

YAĞIŞ NEDENİYLE YUMUŞAYAN TOPRAK KAYDI

Edinilen bilgilere göre, apartmanın önünde devam eden inşaat çalışmalarının bulunduğu alanda, yağmurun etkisiyle yumuşayan toprakta kayma meydana geldi.

Toprak hareketliliğinin sitenin bahçesine bitişik bölüme kadar ulaşması üzerine bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

AFAD VE POLİS EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, toprak kaymasının meydana geldiği alanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşların tehlikeli bölgeye yaklaşmasını engelledi.

Olası yeni bir toprak hareketliliğine karşı çevrede güvenlik tedbirleri alındı.

9 KATLI BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Toprak kaymasının apartmanın yakınında meydana gelmesi üzerine, 9 katlı binada yaşayan vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Bina sakinleri, güvenlik gerekçesiyle evlerinden çıkarıldı. Tahliyenin olası bir tehlikeye karşı önlem amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

TOPRAK KAYMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler, yağmur sularının zemine sızarak toprak kaymasını artırmasını önlemek amacıyla bölgede örtüleme çalışması gerçekleştirdi.

Kaymanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri sürdürülürken, binanın yeniden kullanıma açılmasına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.