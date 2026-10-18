Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2 Ekim 2026 tarihinde Bakü'de düzenlenen Yeni Azerbaycan Partisinin 8. Kurultayı'nda konuştu. Ülkesinin dış politikası, güvenliği ve bölgesel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Aliyev, özellikle yabancı müdahalelere ilişkin sözleriyle gündeme geldi.

“HERKES YERİNİ BİLSİN, İŞLERİMİZE KARIŞMASIN”

Azerbaycan'ın bağımsız bir dış politika izlediğini belirten Aliyev, ülkesine yönelik baskılara karşılık vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Aliyev, herkesin kendi ülkesiyle ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

Aliyev'in bu sözleri, Azerbaycan'ın egemenliği ve dış politikadaki bağımsızlığına ilişkin açıklamalarının en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

“İDEOLOJİK TEHDİTLERE KARŞI TEDBİR ALACAĞIZ”

Ülkesinin güvenliğinin yalnızca askerî önlemlerle sağlanamayacağını dile getiren Aliyev, ideolojik güvenliğin de önemli olduğunu söyledi.

İnternet, siber saldırılar ve yapay zekâ gibi alanların yeni riskler oluşturduğunu savunan Aliyev, toplumun dış kaynaklı etkilere karşı korunması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda eğitim, bilinçlendirme ve millî kimlik anlayışının güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

YURT DIŞINDAN YAPILAN YAYINLARI HEDEF ALDI

Aliyev, yabancı ülkelerde Azerbaycan Türkçesiyle yayın yapan bazı medya kuruluşlarına da tepki gösterdi.

Bu yayınların bir bölümünün Azerbaycan toplumunu etkilemeyi amaçladığını öne süren Aliyev, özellikle gençlerin yanlış bilgilendirilmesine karşı dikkatli olunması gerektiğini savundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, ülkesinin kendi siyasi ve toplumsal tercihlerini dış müdahaleler olmadan belirleyeceğini vurguladı.

ERMENİSTAN İLE BARIŞ SÜRECİNE DEĞİNDİ

Konuşmasında Ermenistan ile ilişkileri de değerlendiren Aliyev, iki ülke arasında savaşın sona erdiğini ve barış anlaşması metninin paraflandığını belirtti.

Bununla birlikte Azerbaycan'ın askerî kapasitesini güçlendirmeyi sürdüreceğini açıklayan Aliyev, bölgedeki güvenlik risklerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

“KENDİ GÜCÜMÜZE GÜVENİYORUZ”

Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerde bağımsız hareket ettiğini savunan Aliyev, ülkesinin herhangi bir güç merkezinin kontrolü altında bulunmadığını ifade etti.

Ekonomik kalkınma, askerî kapasite ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesini öncelikli hedefler arasında sıralayan Aliyev, Azerbaycan'ın kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti.