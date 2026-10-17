Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan bildiriye göre, tecrübeli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından ivedilikle başlandı.

MR SONUÇLARI BELLİ OLDU

Karşılaşmanın ilk yarısında ayak tabanına aldığı darbe sonrası maça devam edemeyen Kökçü, takımın İstanbul'a dönmesinin ardından detaylı kontrolden geçirildi. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda, oyuncunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptandı.

PLANTAR FASYA YIRTIĞI NEDİR?

Sporcularda sıklıkla karşılaşılan plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı zedelenmeleri, ayak tabanına binen aşırı yük veya ani travmalar sonucu ortaya çıkıyor. Bu tür travmatik ayrışmalar, uygulanacak konservatif veya cerrahi tedavi protokolüne bağlı olarak oyuncunun sahalara dönüş süresini doğrudan belirleyen yaralanmalar arasında değerlendiriliyor.