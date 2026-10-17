Antalya'nın Elmalı ilçesindeki kına gecesinin ardından Kütahya'da düzenlenecek düğüne gitmek üzere yola çıkan ailenin otomobili, Burdur-Antalya kara yolunda kaza yaptı. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü meydana gelen kazada 49 yaşındaki Süleyman Kalem hayatını kaybetti, eşi ve üç yakını yaralandı.

KURNA KAVŞAĞI'NDA KONTROLDEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansının (DHA) aktardığı bilgilere göre kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolunun Kurna Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Antalya yönünden Burdur istikametine ilerleyen Süleyman Kalem yönetimindeki 43 AAY 003 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın ardından refüjdeki aydınlatma direğine de çarpan otomobil karşı şeride geçti. İhlas Haber Ajansının (İHA) olayla ilgili ilk haberinde ise aracın bariyerlere çarptıktan sonra takla attığı bilgisine yer verildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Süleyman Kalem'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Araçta bulunan sürücünün eşi Emel Kalem ile yakınları Fatma Sönmez, Rabia Künek ve Zeynep Sönmez yaralandı. Dört yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bir açıklama henüz paylaşılmadı.

ELMALI'DAKİ KINA GECESİNDEN KÜTAHYA'DAKİ DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Kazanın ardından ailenin yolculuğuna ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre Süleyman Kalem ve beraberindekiler, 16 Ekim Cuma gecesi Antalya'nın Elmalı ilçesinde yakınlarının düzenlediği kına gecesine katıldı.

Aile, ertesi gün Kütahya'da gerçekleştirilecek düğüne katılmak amacıyla Elmalı'dan ayrıldı. Burdur üzerinden devam eden yolculuk, Kurna Kavşağı'nda meydana gelen kazayla sona erdi.

Kazanın Antalya'dan Kütahya'ya uzanan yolculuk sırasında meydana gelmesi, olayın iki şehir arasındaki kara yolu bağlantısında yaşandığını ortaya koydu. Burdur-Antalya kara yolu, Antalya'dan Burdur üzerinden İç Ege ve İç Anadolu yönüne seyahat eden sürücülerin kullandığı güzergâhlardan biri olarak öne çıkıyor.

KAZAYI GÖREN BAŞKA BİR SÜRÜCÜ DE REFÜJE GİRDİ

Olay sırasında aynı bölgede ikinci bir trafik kazası daha yaşandı. DHA'nın aktardığına göre ilk kazayı gören başka bir sürücü, kullandığı 06 DG 588 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek refüje girdi.

İkinci kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmediği bildirildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İHA'nın 17 Ekim tarihli haberine göre kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Süleyman Kalem'in kullandığı otomobilin neden kontrolden çıktığına ilişkin kesin bir tespit henüz açıklanmadı.

İlk haberlerde aracın bariyere çarpması, ardından karşı şeride geçmesi ve sürücünün hayatını kaybetmesi doğrulanırken kazaya yol açan etkenlerin belirlenmesi için yürütülen incelemenin sonucu bekleniyor.

Kazayla ilgili bilgiler, DHA'nın 17 Ekim 2026 saat 16.19 ve 17.54'te yayımladığı haberler ile İHA'nın aynı gün saat 15.17'de servis ettiği ilk olay haberinden derlendi.