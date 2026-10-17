İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar ve sel felaketi, altyapı sistemlerinde hasara yol açarak şebeke sularına kanalizasyon ve çamur karışma riskini ortaya çıkardı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Rabia Aslı Özer, sel sularının barındırdığı bakteriyel ve kimyasal tehditlere karşı kamuoyunu uyardı. Uzmanlar, resmi makamlardan güvenli olduğuna dair açıklama gelene kadar musluk sularının içme veya gıda temizliği amacıyla kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

Şebeke suyunun rengi, kokusu ve tadının normal görünmesinin mikrobiyolojik kirlenme olmadığı anlamına gelmediği aktarıldı. Kontamine su tüketiminin kolera, tifo, Hepatit A, dizanteri ve ciddi mide-bağırsak enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi. Bu nedenle sebze yıkama, diş fırçalama veya buz hazırlama gibi günlük işlemlerin de ambalajlı temiz su ile yapılması gerektiği vurgulandı.

SUYUN KAYNATILMASI KİMYASALLARI YOK ETMİYOR

Mikrobiyolojik kirlenme şüphesi olan durumlarda yetkililerin suyun kaynatılmasını önerebileceği, bu işlem sırasında suyun en az bir dakika boyunca fokurdayacak şekilde kaynatılması gerektiği ifade edildi. Ancak kaynatma işleminin sudaki ağır metalleri ve kimyasal kirleticileri ortadan kaldırmadığı açıklandı.

Su buharlaştıkça çözünmüş kimyasal maddelerin yoğunluğunun artabileceğine dikkat çekildi. Şebeke suyunda kimyasal kirlenme ihtimali bulunuyorsa, çay ve kahve hazırlamak dahil tüm tüketim ihtiyaçları için güvenli alternatif su kaynaklarına yönelinmesi gerektiği aktarıldı.

SEL SONRASI EV TEMİZLİĞİNDE HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?

Sel basan ev ve iş yerlerinde temizliğe başlamadan önce elektrik ve gaz kaynaklı tehlikelerin ortadan kaldırılması hayati önem taşıyor. Çamurlu suyun kanalizasyon atığı ve hayvan dışkısı içerebileceği göz önüne alınarak, temizlik sırasında su geçirmez çizme, dayanıklı eldiven ve koruyucu gözlük kullanılması gerekiyor.

Sadece deterjan kullanımının hastalık yapıcı mikroorganizmaları yok etmeye yetmediği, sert yüzeylerin temizliğinde uygun seyreltme oranlarıyla dezenfektan veya çamaşır suyu çözeltisi kullanılması gerektiği belirtildi. Halı, koltuk ve yatak gibi gözenekli eşyaların sel suyuna maruz kalması durumunda güvenli temizliğinin mümkün olamayabileceği ve bu ürünlerin atılmasının gerekebileceği bildirildi. Ayrıca suyla temas eden kişilerin tetanos aşılarının güncelliğini kontrol etmeleri önerildi.