Antalya ve Alanya'da 19 Ekim Pazartesi günü başlayacak yeni haftanın hava durumu tahminleri belli oldu. Ekim ayının sonlarına yaklaşılırken bölgede yazdan kalma günler yaşanacak.

Haftanın ilk günlerinde güneşli hava etkisini sürdürürken sıcaklıklar cuma ve cumartesi günleri en yüksek seviyelerine ulaşacak. Pazar günü ise bulutlanmayla birlikte yerel yağış geçişleri görülebilecek.

ANTALYA'DA SICAKLIKLAR 27 DERECEYE YÜKSELECEK

Antalya merkezde haftanın ilk günü hava sıcaklığının 24 derece olması bekleniyor. Salı günü 25, çarşamba günü 26 dereceye ulaşacak sıcaklıklar, perşembe ve cuma günleri 27 derece civarında seyredecek.

Cumartesi günü de güneşli havanın devam etmesi beklenirken pazar günü kısa süreli sağanak ihtimali öne çıkıyor.

ALANYA'DA TERMOMETRELER 29 DERECEYİ GÖSTERECEK

Alanya'da ise hafta boyunca sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Pazartesi günü 23 derece civarında seyredecek hava sıcaklığı, cuma günü 27 dereceye ulaşacak.

Cumartesi günü sıcaklığın 29 dereceye kadar çıkması beklenirken pazar günü de sıcak hava devam edecek. Ancak öğleden sonra yerel yağmur geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor.

ANTALYA VE ALANYA'NIN 7 GÜNLÜK HAVA DURUMU

18 Ekim 2026 itibarıyla alınan tahminler • Gündüz en yüksek sıcaklık

Tarih Antalya Alanya 19 Ekim Pazartesi 24°C 23°C 20 Ekim Salı 25°C 24°C 21 Ekim Çarşamba 26°C 25°C 22 Ekim Perşembe 27°C 26°C 23 Ekim Cuma 27°C 27°C 24 Ekim Cumartesi 27°C 29°C 25 Ekim Pazar 26°C 29°C

HAFTA SONU YAĞIŞ İHTİMALİNE DİKKAT

Hava tahminlerinde 25 Ekim Pazar günü için Antalya'da yüzde 58, Alanya'da ise yüzde 56 oranında yağış ihtimali öngörülüyor.

Bununla birlikte farklı hava tahmin kaynakları arasında özellikle hafta sonundaki yağışın günü ve şiddeti konusunda farklılıklar bulunuyor. Bazı tahminlerde cumartesi günü de yağış ihtimali yer alıyor. Bu nedenle hafta sonu planı yapacak vatandaşların güncel meteorolojik tahminleri takip etmesi önem taşıyor.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE SICAKLIK FARKINA DİKKAT

Gündüz sıcaklıkları yükselse de sabahın erken saatlerinde ve gece saatlerinde daha serin hava hissedilecek. Özellikle sabah işe veya okula gidecek vatandaşların gün içindeki sıcaklık farkını dikkate almalarında fayda var.

Hafta boyunca Antalya ve Alanya'da genel olarak güneşli hava beklenirken hafta sonundaki olası yağış geçişleriyle ilgili tahminler önümüzdeki günlerde netleşecek.