İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında haklarında arama kararı bulunan 3 firari şüphelinin izini sürdü.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin saklandıkları adresler belirlendi.

10 YILDIR FİRARİ OLAN ESKİ GAZETECİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında yakalanan isimlerden Mehmet Yılmaz'ın, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıldır arandığı öğrenildi.

ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Yılmaz'ın, FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan Zaman gazetesi başta olmak üzere çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında editör, muhabir ve yayın yönetmeni olarak görev yaptığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda Yılmaz'ın, örgüt mensuplarının saklanmak amacıyla kullandığı öne sürülen ve “güvenli ev” olarak adlandırılan adreslerde kaldığı belirlendi.

6 YIL 10 AY HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Operasyonda yakalanan bir diğer isim Abdullah Ilık oldu.

“Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ilık'ın, 3 yıldır firari olduğu belirtildi.

Ilık'ın örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü ve örgütle bağlantılı dershane yapılanmasında yöneticilik yaptığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında, meslekten ihraç edilen eski polis memuru Serdar Uluocak da yakalandı.

İSTANBUL'UN 4 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin adreslerini belirleyen emniyet ekipleri, teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından operasyon için harekete geçti.

Bayrampaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Ataşehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda Mehmet Yılmaz, Abdullah Ilık ve Serdar Uluocak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 3 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli makamlara çıkarılan Mehmet Yılmaz, Abdullah Ilık ve Serdar Uluocak tutuklanarak cezaevine gönderildi.