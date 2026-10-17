2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen manken, oyuncu ve sunucu Fatoş Seğmen'in kızı Alya Erdoğan hayatını kaybetti. Seğmen, kızının vefatını 17 Ekim 2026 tarihinde sosyal medya hesabından duyurdu. Acı haberin ardından Alya Erdoğan'ın ölüm nedeni, herhangi bir hastalığının bulunup bulunmadığı ve kaç yaşında olduğu merak edilmeye başlandı. Ailenin paylaştığı açıklamalarda ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

FATOŞ SEĞMEN'İN KIZI ALYA ERDOĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Fatoş Seğmen'in kızı Alya Erdoğan'ın hayatını kaybetmesine yol açan neden henüz kamuoyuna açıklanmadı. Seğmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ve aile tarafından duyurulan cenaze ilanında ölüm sebebine ilişkin herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.

17 Ekim 2026 itibarıyla Alya Erdoğan'ın bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama da bulunmuyor. Bu nedenle ölümünün belirli bir sağlık sorunundan kaynaklandığını söylemek mümkün değil.

ALYA ERDOĞAN KAÇ YAŞINDAYDI, HASTALIĞI NEYDİ?

Alya Erdoğan'ın doğum tarihi ve hayatını kaybettiği sıradaki yaşı hakkında aile tarafından doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Kamuoyuna yansıyan cenaze duyurusunda da yaş bilgisine yer verilmedi.

Alya Erdoğan'ın bilinen bir hastalığının bulunup bulunmadığı konusunda da açıklama yapılmadı. Ölüm nedeni ve sağlık geçmişi hakkında ortaya atılabilecek iddialar, aileden veya yetkili kurumlardan doğrulama gelmediği sürece kesin bilgi olarak değerlendirilemiyor.

FATOŞ SEĞMEN KIZINA SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

44 yaşındaki Fatoş Seğmen, kızının vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annelik duygusunun hayatındaki önemini anlattı. Seğmen, Alya Erdoğan'a duyduğu sevgiyi dile getirerek kızının her zaman kalbinde yaşayacağını ifade etti.

Seğmen'in paylaşımında yer alan "Her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim" sözleri, kızına yönelik veda mesajının en öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

ALYA ERDOĞAN'IN CENAZESİ NEREDE DEFNEDİLECEK?

Fatoş Seğmen'in paylaştığı cenaze duyurusuna göre Alya Erdoğan için İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Narlıdere Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınması ve cenazesinin Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlandı.

Cenaze tarihine ilişkin haberlerde farklı bilgiler yer aldı. Bazı yayınlarda tören tarihi 17 Ekim Cumartesi olarak aktarılırken, aile duyurusunu esas alan diğer haberlerde 18 Ekim Pazar günü belirtildi. Bu nedenle törenin kesin tarihi konusunda haber kaynakları arasında farklılık bulunuyor.

FATOŞ SEĞMEN EŞİ BÜLENT ERDOĞAN'I DA KAYBETMİŞTİ

Fatoş Seğmen'in kızı Alya Erdoğan'ın babası olan iş insanı Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Erdoğan'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ve burada yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Böylece Seğmen, eşinin vefatından yaklaşık 14 ay sonra kızı Alya Erdoğan'ın ölüm haberini kamuoyuyla paylaştı. Ailenin daha önceki kaybı da 17 Ekim'de yayımlanan haberlerde yeniden gündeme geldi.

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fatoş Seğmen, 31 Mayıs 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Seğmen, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

2004 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci seçilen Seğmen, aynı yıl Ekvador'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Güzellik yarışmasının ardından modellik kariyerini televizyon projeleriyle sürdürdü.

Oyunculuk kariyerinde Ah Polis Olsam, Kuş Dili, Gemilerde Talim Var ve Yalancı Romantik dizilerinde rol alan Seğmen, yönetmen Sinan Çetin'in Kağıt filminde de kamera karşısına geçti. Televizyon sunuculuğu da yapan Seğmen, son yıllarda ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyordu.

ALYA ERDOĞAN'IN ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN SON DURUM

17 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan Habertürk, Sözcü ve TGRT Haber'in aktardığı bilgiler, Alya Erdoğan'ın vefatının annesi Fatoş Seğmen tarafından duyurulduğunu doğruluyor. Ancak bu yayınlarda da ölüm nedeni ve yaşına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Dolayısıyla Alya Erdoğan'ın neden hayatını kaybettiği, herhangi bir hastalığının olup olmadığı ve kaç yaşında vefat ettiği soruları henüz yanıtlanmış değil. Bu konularda kesin bilgi verilmesi, ailenin veya yetkili makamların açıklamasına bağlı.