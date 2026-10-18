Türk sanatının önemli temsilcilerinden Süleyman Saim Tekcan'dan acı haber geldi. Sanat hayatı boyunca çok sayıda eser üreten, öğrenciler yetiştiren ve Türkiye'de özgün baskı sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunan Tekcan, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

AİLESİ ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Usta sanatçının vefatı, ailesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla kamuoyuna bildirildi.

Açıklamada, “Çok sevgili babamız, Türk sanatının büyük ustası Süleyman Saim Tekcan'ın ebediyete irtihalini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ailesi, Tekcan'ın yaşamını sanata, eğitime ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına adadığını belirterek, eserleri ve yetiştirdiği sanatçılarla kalıcı bir miras bıraktığını vurguladı.

TÜRK SANATINA UNUTULMAZ ESERLER BIRAKTI

Ailenin paylaşımında, Tekcan'ın yalnızca eserleriyle değil, insanlara ve sanata verdiği değerle de hatırlanacağı ifade edildi.

Usta sanatçının hayatı boyunca insani değerleri ön planda tuttuğuna dikkat çekilen açıklamada, geride bıraktığı eserlerin, yetiştirdiği öğrencilerin ve dokunduğu hayatların onun mirasını yaşatmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklama, sanatçıya yönelik rahmet ve başsağlığı dilekleriyle sona erdi.

SÜLEYMAN SAİM TEKCAN KİMDİR?

6 Ekim 1940 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Süleyman Saim Tekcan, Türk resim ve özgün baskı sanatının gelişimine öncülük eden sanatçılar arasında yer aldı.

1961 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun olan Tekcan, sanat eğitimini Almanya'da baskı resim alanında yaptığı araştırmalarla geliştirdi.

Resim, gravür ve özgün baskı çalışmalarını akademik faaliyetleriyle bir arada sürdüren Tekcan, sanatçı kimliğinin yanı sıra eğitimci olarak da önemli çalışmalara imza attı.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ SANAT MÜZELERİNDEN BİRİNİ KURDU

Süleyman Saim Tekcan'ın Türk sanatına kazandırdığı önemli kurumlardan biri, 2004 yılında İstanbul'da kurduğu İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (IMOGA) oldu.

Özgün baskı sanatının üretim, arşivleme ve sergileme süreçlerini bir araya getiren müze, sanatçının yıllar boyunca geliştirdiği atölye geleneğinin kurumsallaşmasını sağladı.

IMOGA, Türkiye'de özgün baskı sanatının korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir merkez haline geldi.

2022 YILINDA CUMHURBAŞKANLIĞI BÜYÜK ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Türk sanatına sunduğu katkılarla çok sayıda başarıya imza atan Süleyman Saim Tekcan, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Sanat yaşamı boyunca üretimlerini ve eğitim faaliyetlerini sürdüren Tekcan, özgün baskı sanatına kazandırdığı eserler, kurduğu kurumlar ve yetiştirdiği sanatçılarla Türk sanat tarihinde önemli bir iz bıraktı.

Usta sanatçının vefatıyla Türk sanat dünyası önemli bir değerini kaybetti.