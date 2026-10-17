Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinin ardından gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminde Hasan Kargı, 34 oy alarak ALTSO Meclis Başkanı seçildi. Mustafa Tuna'nın listesinden seçime giren Kargı'nın başkanlığındaki yeni meclis divanı da belli oldu.

10 Ekim'de gerçekleştirilen ALTSO organ seçimleriyle belirlenen meclis üyeleri, yönetim organlarının oluşturulması için yeniden sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan seçim maratonu, saat 16.00'da yapılan Meclis Başkanlığı seçimiyle devam etti.

ALTSO'DA MECLİS BAŞKANI HASAN KARGI OLDU

ALTSO konferans salonunda gerçekleştirilen seçimlere Mustafa Tuna, Eray Erdem ve meclis üyeleri katıldı. Seçim öncesinde oluşturulan geçici meclise, en yaşlı üye sıfatıyla Hasan Kargı başkanlık etti.

Meclis Başkanlığı için yapılan oylamada Mustafa Tuna'nın listesi 34 oy aldı. Bu sonuçla Hasan Kargı, ALTSO Meclis Başkanlığı görevine seçildi.

MECLİS DİVANINDA GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

Seçim sonucunda ALTSO Meclis Başkan Yardımcılığı görevlerine Abdulhamit Kuş ve Ekrem Kasmuş getirildi. Meclis Katip Üyeliğine ise Gönül Başıeğri seçildi.

Yeni meclis divanı, ALTSO'nun önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği meclis toplantılarının yönetilmesi ve gündem maddelerinin görüşülmesi süreçlerinde görev yapacak.

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU DA BELİRLENDİ

Meclis Başkanlığı seçiminin ardından Hesapları İnceleme Komisyonu için sunulan aday listesi de oylandı. Mustafa Topal, Mustafa Durgun, Emrah Yılmaz, Avni Erdoğan, İbrahim Avcı ve Metin Akdağ'dan oluşan liste, 34 oy alarak kabul edildi.

Hesapları İnceleme Komisyonu, odanın mali hesaplarının ve ilgili belgelerinin meclis adına incelenmesinde görev üstlenecek.

ALTSO'DA AYNI GÜN İKİ AYRI SEÇİM YAPILDI

ALTSO'da günün ilk seçimleri saat 10.00 ile 14.00 arasında gerçekleştirildi. Meclis üyeleri bu süreçte Yönetim Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul delegeleri ve Disiplin Kurulunun belirlenmesi için oy kullandı.

Saat 16.00'da gerçekleştirilen ikinci seçimde ise Meclis Başkanı ve meclis divanı belirlendi. Böylece 10 Ekim'deki organ seçimlerinin ardından ALTSO'nun yeni dönem yönetim yapılanmasında bir aşama daha tamamlandı.

ALTSO MECLİSİNİN GÖREVLERİ NELER?

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na göre oda meclisi, odanın karar organıdır. Meclis; yıllık bütçeyi görüşerek onaylamak, yönetim kurulunun faaliyetlerini değerlendirmek ve oda çalışmalarına ilişkin kanunda belirtilen kararları almakla görevlidir.

Aynı kanun kapsamında oda meclisi, kendi üyeleri arasından bir başkan ile bir veya iki başkan yardımcısını seçer. Meclis başkanı, toplantıların yürütülmesini ve meclis çalışmalarının düzenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

ALTSO'da Hasan Kargı'nın Meclis Başkanlığına seçilmesiyle birlikte yeni dönemde odanın karar organına başkanlık edecek isim de kesinleşmiş oldu.