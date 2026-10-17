İzmir'in Tire ilçesinde cam kemik hastalığı (osteogenesis imperfekta) ile dünyaya gelen 52 yaşındaki Yaşar Karaduman, zorlu sağlık koşullarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 24'üncü çalışma yılını geride bıraktı.

Doğumunun ardından doktorlar tarafından en fazla 10 yıl yaşayabileceği öngörülen Karaduman, hassas kemik yapısı nedeniyle eğitim hayatını ailesinin kucağında gidip gelerek tamamladı. Yerel basının aktardığına göre, sosyal hayattan kopmamayı seçen Karaduman, 2000 yılında Tire Belediyesi'nde taşeron işçi olarak mesaiye başladıktan sonra 2002 yılında itfaiye teşkilatına geçiş yaptı.

'110 YAŞAR' LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Fiziksel durumu sebebiyle sahada arama kurtarma faaliyetlerine katılamayan Karaduman, itfaiye santralinde gelen ihbarları değerlendirerek sahadaki ekiplerin koordinasyonunu üstleniyor. Boyunun 110 santimetre olması ve geçmişte itfaiye acil çağrı numarasının 110 olması sebebiyle iş arkadaşları ona '110 Yaşar' lakabını verdi. Görevini çeyrek asırdır sürdüren Karaduman, hayata her zaman pozitif yaklaştığını ve işini en iyi şekilde yapmaya odaklandığını ifade etti.

CAM KEMİK HASTALIĞI NEDİR?

Tıp literatüründe 'osteogenesis imperfekta' olarak adlandırılan cam kemik hastalığı, kemiklerin hafif travmalarda bile kolayca kırılmasına yol açan nadir bir genetik rahatsızlık olarak biliniyor. Bu teşhisi alan hastaların büyük bir bölümü yaşamları boyunca sürekli fiziksel korunmaya ihtiyaç duyarken, Karaduman'ın 24 yıllık aktif istihdam süreci engelli bireylerin çalışma hayatına entegrasyonu açısından önemli bir başarı tablosu çiziyor.