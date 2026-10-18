İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da Birlik Vakfı tarafından Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye, Kardeşlik Hukuku ve Toplumsal Barış” panelinde konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini belirten Çiftçi, çalışmaların Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'nin ortaya koyduğu siyasi irade doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarında özellikle terör örgütüyle pazarlık yapılıp yapılmadığına ilişkin sözleri ve yeni anayasa mesajı öne çıktı.

“TERÖR ÖRGÜTÜYLE PAZARLIK YAPILMADI, TAVİZ VERİLMEDİ”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde sürece yönelik tartışmalara değinen Bakan Çiftçi, terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapılmadığını savundu.

Çiftçi, sürecin devletin ve Meclisin belirlediği çerçevede yürütüldüğünü belirterek, terör örgütüne taviz verildiği yönündeki iddiaları reddetti.

Vatandaşların bu konuda endişe duymaması gerektiğini söyleyen Çiftçi, sürecin Türkiye'nin kendi iradesiyle ilerlediğini vurguladı.

467 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

TBMM'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Çiftçi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un süreç kapsamında 21 toplantıya başkanlık ettiğini söyledi.

Bu toplantılarda ortaya çıkan çalışmaların daha sonra hukuki düzenlemelere dönüştürüldüğünü belirten Çiftçi, 467 milletvekilinin desteğini siyasi uzlaşma açısından önemli bulduğunu ifade etti.

Çiftçi'nin sözünü ettiği 467 oy, TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin. Söz konusu oylama, TBMM kaynaklarında da yer alıyor.

YENİ ANAYASA MESAJI: “BU TABLO BENİ UMUTLANDIRIYOR”

Bakan Çiftçi, Meclisteki geniş siyasi desteğin yalnızca Terörsüz Türkiye süreci açısından değil, gelecekte yapılabilecek anayasa çalışmaları bakımından da önemli olduğunu dile getirdi.

Farklı siyasi görüşlere sahip milletvekillerinin ortak bir noktada buluşabilmesini olumlu değerlendiren Çiftçi, bu uzlaşma ortamının yeni bir sivil anayasa hazırlanmasına da katkı sağlayabileceğini söyledi.

Çiftçi'nin açıklamaları, yeni anayasa tartışmalarının sürdüğü dönemde dikkat çekti. Ancak Bakan'ın sözleri, yeni anayasa konusunda alınmış resmî bir karar veya belirlenmiş takvim anlamına gelmiyor.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE ARTIK BİR DEVLET POLİTİKASI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında yaptığı iç cephenin güçlendirilmesi çağrısını hatırlatan Çiftçi, sürecin devlet kurumları ve siyasi aktörlerin desteğiyle ilerlediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu siyasi iradeye değinen Çiftçi, TBMM'nin de çalışmalara sahip çıktığını söyledi.

Panel öncesinde 11 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yaptıklarını aktaran Bakan, güvenlik birimlerinin ortak bir yol haritası doğrultusunda hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

“SON 200 YILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ”

Türkiye'nin güvenlik alanında geçmiş yıllara göre önemli mesafe katettiğini savunan Çiftçi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yaptığı dönemlerden örnekler verdi.

Geçmişte bazı ilçelerde köy ziyaretlerini yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirebildiğini anlatan Bakan, bugün bölgedeki koşulların büyük ölçüde değiştiğini söyledi.

Türkiye'nin son 200 yılın en güçlü döneminde bulunduğunu ileri süren Çiftçi, mevcut koşulların sürecin başarıya ulaşması açısından elverişli olduğunu dile getirdi.

“SÜRECİ DIŞ DESTEK ALMADAN YÜRÜTÜYORUZ”

Terörsüz Türkiye sürecinin dış ülkelerin desteğiyle değil, Türkiye'nin kendi siyasi iradesiyle yürütüldüğünü belirten Çiftçi, başka ülkelerde yaşanan benzer süreçlere de değindi.

Türkiye'nin güvenlik ve toplumsal barış alanında kendi yolunu belirlediğini savunan Bakan, çalışmaların başarıyla sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

TURİZM VE EKONOMİYE KATKI BEKLENTİSİ

Bakan Çiftçi, terörün sona erdirilmesine yönelik çalışmaların yalnızca güvenlik alanında değil, ekonomi ve turizmde de olumlu sonuçlar doğuracağını öne sürdü.

Diyarbakır'a gelen turist sayısındaki artışı örnek gösteren Çiftçi, benzer gelişmelerin Batman, Hakkari ve diğer bölge illerinde de yaşanmasını beklediğini söyledi.

Bölgedeki festivallerin ve turizm etkinliklerinin yaygınlaşabileceğini ifade eden Bakan, sürecin başarıya ulaşmasının ülke genelinde olumlu etkiler oluşturacağını savundu.