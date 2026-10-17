Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 12 Ekim 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesi, zeytinyağı üretimindeki hileli üretim pratiklerini yeniden gözler önüne serdi. Bakanlık açıklamasına göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Sabri Akın'a ait Onay Ticaret, bu kez "Ayvalık Doğal" markasıyla listeye girdi.

Gıda Bülteni'nin aktardığı verilere göre, işletmenin 012 parti numarasıyla piyasaya sürdüğü 5 litrelik natürel sızma zeytinyağının içinde çeşitli tohum yağları tespit edildi. Bu son kayıtla birlikte, söz konusu şahıs ve bağlantılı şirketlerin resmi listelerdeki tağşiş ihlali sayısı 132'ye ulaştı.

71 FARKLI MARKA İLE PİYASADALAR

Geçmiş tarihli duyurular incelendiğinde, Onay Ticaret ve bağlantılı olduğu SSC Grup Tarım Gıda şirketlerinin bugüne kadar 71 farklı zeytinyağı markasıyla tüketici karşısına çıktığı görülüyor. Üretilen yağların içerisine ağırlıklı olarak ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu ve susam yağı karıştırıldığı belirtildi.

İşletme, 28 Nisan 2025'te "Ayvalık Kooperatif", 15 Ağustos 2025'te ise "Ayvalık İncisi" markalarıyla yine düşük kaliteli tohum yağları kullandığı gerekçesiyle ifşa edilmişti. Şirketin her defasında yeni bir etiketle üretime devam etmesi dikkat çekti.

TÜKETİCİLER HİLEYİ NASIL FARK EDEBİLİR?

Ortaya çıkan bu tablo, tağşiş yapan işletmelerin "Ayvalık" gibi coğrafi çağrışım yapan marka isimlerini sürekli değiştirerek piyasada kalmaya çalıştığını gösteriyor. Tüketicilerin sahte ürünlerden korunmak için yalnızca ön etiketteki ilgi çekici marka adına değil, ambalajın arka yüzündeki asıl üretici firma unvanına dikkat etmesi gerekiyor.