Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan çocuk istismarı ve şiddet iddiası üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Ayvanat Mahallesi'nde 8 yaşındaki H.Z.'nin annesi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakıldığı ve ütüyle yakıldığı öne sürüldü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşananlarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

Edinilen bilgilere göre, Ayvanat Mahallesi'nde yaşayan H.Z. isimli kız çocuğunun annesi tarafından darbedildiği ve ütüyle yakıldığı iddia edildi.

Vücudunda ağır yanıklar bulunduğu belirtilen çocuk, tedavi edilmek üzere Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİ

Siverek Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan 8 yaşındaki çocuk, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir resmî açıklama ise henüz paylaşılmadı.

ANNE DAHİL 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çocuğun annesi ile birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı.

Toplam 3 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılırken, diğer iki kişinin olayla bağlantısının ne olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi açıklanmadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, 8 yaşındaki çocuğun maruz kaldığı öne sürülen şiddetin tüm yönleriyle araştırılması için soruşturmayı sürdürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli süreçlerine ilişkin yeni bir karar henüz bildirilmedi. Olayın nasıl gerçekleştiği ve şüphelilerin sorumluluklarının soruşturma sonucunda netleşmesi bekleniyor.