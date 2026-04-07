Antalya Kepez’de kaçak kozmetik ve çay üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 65 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde uzun süredir takip edilen bir depo… İçeride ne olduğu başta tam anlaşılmamış. Ama kapılar açılınca tablo değişmiş.

KAÇAK ÜRETİM AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak üretim yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde T.S.S. ve T.S. isimli şahısların depoda kaçak kozmetik üretimi yaptığı ve bu ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Operasyon, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirildi.

DEPODAN TONLARCA ÜRÜN ÇIKTI

Depoda yapılan aramada ortaya çıkan tablo dikkat çekti:

21 ton kaçak çay

4 bin 235 adet kozmetik ürünü

12 bin kilogram temizlik ürünü

14 bin kilogram kozmetik hammaddesi

2 sahte etiket basma makinesi

1 dolum makinesi

1 milyon 225 bin sahte etiket

1 milyon 560 bin boş ürün kutusu

Yani sadece küçük bir üretim değil… Adeta tam teşekküllü bir sahte üretim hattı kurulmuş.

65 MİLYON TL’LİK PİYASA DEĞERİ

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğu açıklandı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Bu tarz ürünler piyasaya sürüldüğünde, özellikle ucuz parfüm ve kozmetik ürünler Antalya Kepez kaçak operasyonu gibi başlıklarla sık sık gündeme geliyor. Ama çoğu zaman tüketici farkında olmadan kullanıyor.

Bir esnafın söylediği gibi: “Kokusu güzel diye alıyoruz ama içinde ne var bilmiyoruz.”

Kısa bir not… Bu ürünler genelde sahte etiketle bilinen marka gibi satılıyor. Raf fiyatı düşük olunca cazip geliyor. Ama içeriği? Orası hep soru işareti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyon sonrası şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen ürünlerin incelemeye alındığı ve dağıtım ağının da araştırıldığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle kaçak kozmetik ürünlerinin insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarıda bulunuyor.