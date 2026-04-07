Alanya’da 657 milyon liralık borç tartışması büyüyor. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çözüm üretilmediğini söyleyerek siyasilere açık mesaj verdi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Nisan ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Belediyenin vergi dairesine olan 657 milyon TL’lik borcu üzerinden yaşanan tartışmalar, bu kez daha sert bir çıkışla kamuoyuna yansıdı.

Özçelik, borcun çözümü için daha önce sundukları takas teklifine karşılık alamadıklarını belirterek, siyasi aktörlere doğrudan çağrıda bulundu.

“BORCUN YARISI TAKASLA KAPANABİLİR”

Belediyeye ait taşınmazların devriyle borcun önemli bir kısmının kapatılabileceğini ifade eden Özçelik, bu konuda somut bir adım atılmadığını söyledi. “Belediyenin mülklerini alın, borcu yarıya düşürelim” diyen Özçelik, çözüm için kapıları çaldıklarını ancak karşılık bulamadıklarını dile getirdi.

Alanya gibi turizm ve ekonomi açısından güçlü bir ilçede bu büyüklükte bir borcun yönetilmesinin her geçen gün zorlaştığını söyleyen Özçelik, sürecin artık sürdürülemez noktaya geldiğini vurguladı.

SİYASETE AÇIK MESAJ

“Hizmetin siyaseti olmaz” diyerek konuşmasına devam eden Özçelik, tüm siyasi partilere çağrıda bulundu. Borcun çözülmemesi halinde sorumluluğun siyaset kurumuna ait olacağını ifade etti.

Bir esnafın kredi borcunu ödeyemediğinde yaşadığı sıkıntıyı hatırlatan Özçelik, belediyenin de benzer bir baskı altında olduğunu söyledi. Yani mesele sadece rakam değil… Alanya’da hizmetin devam edip etmeyeceği meselesi.

“ÖDEMEZSEM NAMERDİM”

Konuşmasının sonunda iddialı bir çıkış yapan Özçelik, borcun ödenmesi konusunda kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Ben üzerime düşeni yapıyorum. Gerekirse kalan borcu da öderim. Ama bu yükün altında belediyeyi yalnız bırakanlar da bunun hesabını vermelidir. Ödemezsem namerdim!”

Alanya’da belediye borç kriziyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor. Özellikle “Alanya Belediyesi vergi borcu nasıl çözülecek” sorusu, hem siyaset hem de vatandaş cephesinde en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.