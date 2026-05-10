Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya turizmi için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Hacısüleyman, kentin son 25 yılda hem nüfus hem de turist sayısı bakımından çok hızlı büyüdüğünü belirterek, artık yalnızca ziyaretçi sayısına değil, şehrin taşıma kapasitesine de bakılması gerektiğini söyledi.

Hacısüleyman, “2050 yılında yine 5 kat artış olur ve 85 milyon turist gelirse kent olarak buna hazır mıyız? Artık bunu tartışmalıyız” dedi.

TURİZMİN ANTALYA’YA BEDELİ ARTTI

ATSO Başkanı, turizmin Antalya için büyük bir ekonomik değer ürettiğini ancak bunun kent yaşamına da yük getirdiğini vurguladı. Trafik, su tüketimi, çöp, enerji ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve çarpık yapılaşma başlıkları, Hacısüleyman’ın dikkat çektiği sorunlar arasında yer aldı.

Antalya’nın 2025 nüfusu 2 milyon 777 bin 677 olarak açıklandı. Kent aynı yıl 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçi ağırladı. Bu tablo, Antalya’da turizm büyürken günlük yaşamın da daha pahalı, kalabalık ve altyapı açısından daha zor hale geldiğini gösteriyor.

“DURAĞAN DÖNEME GEÇMELİYİZ”

Hacısüleyman, Antalya’nın artık biraz yavaşlayıp önümüzdeki 25 yılı planlaması gerektiğini belirtti. Özellikle su ve enerji altyapısı için uzun vadeli hesap yapılmadan büyümenin sağlıklı olmayacağını ifade etti.

Bu çıkış, Antalya’da uzun süredir konuşulan “çok turist mi, nitelikli turizm mi?” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Kentte turizmin büyümesi oteller, esnaf ve istihdam için gelir sağlarken; yerel halk için kira, trafik, su baskısı ve yaşam maliyeti gibi başlıklar daha görünür hale geliyor.

ATSO’DAN 2050 VURGUSU

ATSO’nun son dönemde öne çıkardığı Antalya 2050 vizyonu, turizm, tarım, ticaret, sanayi ve şehirleşmenin birlikte planlanmasını hedefliyor. Hacısüleyman’ın açıklaması da bu çerçevede, Antalya’nın yalnızca sezonluk rekorlarla değil, uzun vadeli yaşam kalitesiyle de değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.