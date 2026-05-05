TARIM ihracatının yüzde 10,1 artarak 120,9 milyon dolar gerçekleştiğini belirten Çandır, “Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 3,2 artışla 69,5 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 4,3 artışla 8 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

DÖRT AYDA 824,5 MİLYON DOLAR

Antalya'nın Ocak-Nisan 2026 dönemindeki toplam ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 824,5 milyon dolara yükseldiğini açıklayan Çandır, “Tarım ihracatı aynı dönemde yüzde 13,6 artışla 530,7 milyon dolar oldu. Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 19,2 artışla 345,6 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı da yüzde 3,8 artışla 30,4 milyon dolara çıktı. Üretimden ihracata emek veren tüm üreticilerimize, tüccar ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Antalya üretiyor" diye konuştu.

EN BÜYÜK PAY TARIM

2026 yılının ilk 4 ayı toplamında geçen yılın aynı dönemine göre Antalya'daki toplam 824,5 milyon dolarlık ihracat içinde tarımın payının yüzde 1 artarak yüzde 64 olduğunu belirten Çandır, “Sanayinin payı aynı kalmış olup yüzde 25. Madenciliğin payı yüzde 1 azalarak yüzde 10. Türkiye'de toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 0,3 azalarak yüzde 15,6, sanayinin payı yüzde 0,1 azalarak yüzde 81,6 olmuş, madenciliğin payı ise yüzde 0,4 artarak yüzde 2,9 olmuştur" dedi.

ANTALYA'NIN TÜRKİYE'DEKİ PAYI

2026 nisan ayında ve yıl toplamında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 21,1'inin Antalya'dan yapıldığını dile getiren Çandır, şu bilgileri verdi: “2026 nisan ayında Türkiye'nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 48,7'si, yıl toplamında da yüzde 42,7'si Antalya'dan yapıldı. 2026 nisan ayında Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının yüzde 3,7'si Antalya'dan, yıl toplamında da yüzde 4,4'ü Antalya'dan yapıldı. 2026 nisan ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 0,9'u ve yıl toplamında ise yüzde 1,1'i Antalya'dan yapıldı. 2026 nisan ayında Türkiye'nin sanayi ihracatının ve yıl toplamında yüzde 0,3'ü Antalya'dan yapıldı. 2026 nisan ayında Türkiye'nin maden ihracatının yüzde 3,9'u, yıl toplamında ise yüzde 3,8'i Antalya'dan yapıldı."

