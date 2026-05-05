SER-AR Araştırma’nın Antalya’da 19 ilçede bin seçmenle yaptığı ankete göre CHP yüzde 40,8’e çıkarken, AK Parti yüzde 25,4’te kaldı.

Antalya seçim anketi siyasetin kentteki yeni tablosunu yeniden gündeme taşıdı. SER-AR Araştırma’nın 20-25 Nisan tarihleri arasında Antalya’nın 19 ilçesinde bin seçmenle yaptığı genel seçim anketinde, CHP’nin oy artışı öne çıktı.

CHP ANTALYA’DA YÜZDE 40,8’E ÇIKTI

Ankete göre CHP’nin Antalya’daki oy oranı yüzde 40,8 olarak ölçüldü. CHP, bir önceki genel seçimde Antalya’da yüzde 32,31 oy almıştı. Bu tablo, ankete göre partinin kentte yaklaşık 8 puanlık artış yakaladığını gösterdi.

AK PARTİ’DE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

AK Parti’nin Antalya’daki oy oranı ise ankette yüzde 25,4 oldu. Parti, bir önceki genel seçimde kentte yüzde 29,06 oy almıştı. Sonuçlara göre AK Parti’nin Antalya’da sınırlı ama dikkat çeken bir gerileme yaşadığı görüldü.

İYİ PARTİ EN ÇOK OY KAYBEDEN PARTİ OLDU

Antalya’da en sert düşüş İYİ Parti’de yaşandı. Bir önceki genel seçimde kentte yüzde 11,31 oy alan İYİ Parti’nin anket sonucu yüzde 5,6 olarak açıklandı. Bu oran, partinin Antalya’da ciddi oy kaybı yaşadığını ortaya koydu.

MHP VE DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Ankette MHP’nin oy oranı yüzde 7,9 olarak ölçüldü. MHP, bir önceki genel seçimde Antalya’da yüzde 10,03 oy almıştı. Zafer Partisi’nin oranı yüzde 7,9, DEM Parti’nin yüzde 4,0, Anahtar Parti’nin yüzde 2,7, TİP’in yüzde 2,3, Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 2,2, diğer partilerin ise yüzde 1,2 olduğu açıklandı.

ANTALYA SİYASETİNDE DENGE DEĞİŞİYOR MU?

Anket sonuçları, Antalya’da seçmen eğiliminin özellikle CHP lehine değiştiğini gösteriyor. Ancak bu veriler kesin seçim sonucu değil, yalnızca belirli tarih aralığında yapılan bir kamuoyu araştırmasının bulgusu olarak değerlendirilmeli.