Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 17 Mart Salı günü saat 02.08’de 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı kısa süreli endişe yarattı, ilk bilgilere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Antalya deprem gündemi bu kez Kaş açıklarından gelen sarsıntıyla hareketlendi. AFAD’ın güncel verilerine göre deprem, 17 Mart 2026 Salı günü saat 02.08’de meydana geldi. Merkez üssü Kaş (Antalya) olarak açıklanan sarsıntının büyüklüğü 3.5, derinliği ise 45.99 kilometre olarak kayıtlara geçti.

KAŞ AÇIKLARINDA GECE YARISI SARSINTI

Deprem deniz açıklarında meydana geldiği için ilk anda geniş çaplı bir hasar bilgisi paylaşılmadı. Kaş ve çevresinde hissedilen sarsıntı, özellikle gece saatlerinde olduğu için vatandaşlarda kısa süreli tedirginlik yarattı. Şu ana kadar resmi kaynaklara yansıyan can ya da mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

Gece uykudan uyandıran böyle sarsıntılarda insanlar ilk birkaç saniye ne olduğunu anlamıyor. Evde çocuk varsa başka, yaşlı varsa daha başka bir telaş oluyor. Kaş hattında yaşayanlar için bu tür kısa ama hissedilen depremler artık yabancı değil ama her seferinde aynı endişe yaşanıyor.

RESMİ VERİLER NE DİYOR?

AFAD’ın son depremler listesinde Kaş merkezli bugünkü kayıt 02.08:44’te görüldü. Koordinatlar 36.26333 kuzey enlemi ve 29.65556 doğu boylamı olarak paylaşıldı. AFAD verisinde olay yeri doğrudan Kaş (Antalya) şeklinde yer aldı.

Kandilli Rasathanesi’nin son depremler sayfasında da aynı zaman diliminde Antalya Kaş çevresine ilişkin kayıt yer alıyor. Bu durum, sarsıntının resmi deprem ağlarına yansıdığını gösteriyor.

NELER OLUYOR, ENDİŞE EDİLMELİ Mİ?

Akdeniz kuşağı, Türkiye’nin deprem hareketliliğinin görüldüğü alanlardan biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle Antalya’nın özellikle Kaş açıklarında zaman zaman orta ve düşük büyüklükte depremler yaşanabiliyor. Nitekim AFAD verilerinde son haftalarda da Kaş çevresinde çeşitli sarsıntılar kayda geçti. 6 Mart’ta Kaş açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem, 22 Şubat’ta ise yine Kaş çevresinde 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı açıklanmıştı.

Bu tablo, bölgedeki sismik hareketliliğin tamamen sıra dışı olmadığını gösteriyor. Yine de uzman kurumların genel uyarısı değişmiyor: resmi açıklamalar takip edilmeli, artçı ihtimaline karşı panik yapılmadan tedbirli olunmalı. Yani mesele sadece “deprem oldu geçti” değil. Evde dolap sabit mi, acil çıkış planı var mı, deprem çantası hazır mı... Asıl konu biraz da bu.

“ARKA ARKAYA” İFADESİNDE TARİH AYRINTISI ÖNEMLİ

Burada önemli bir tarih detayı var. Bugün, yani 17 Mart 2026 için AFAD’ın açık verisinde Kaş merkezli doğrulanabilen kayıt 02.08’deki 3.5 büyüklüğündeki deprem olarak görünüyor. Akdeniz’deki 4.8 ve ardından gelen 4.3 büyüklüğündeki diğer depremler ise 16 Mart 2026 tarihinde kaydedildi. Bu nedenle haberde “aynı sabah arka arkaya iki deprem” denecekse tarih ayrımının dikkatle kurulması gerekiyor.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Antalya Kaş açıklarında deprem sonrası ne yapılmalı sorusu, bu tür haberlerden sonra en çok aranan başlıklardan biri oluyor. Uzman kurumların genel tavsiyesi; doğrulanmamış paylaşımlar yerine AFAD ve Kandilli gibi resmi kaynakların takip edilmesi, hasarlı olduğu düşünülen yapılara girilmemesi ve artçı riskine karşı dikkatli olunması yönünde. Özellikle sahil hattında yaşayanların yanlış bilgiyle değil, resmi veriyle hareket etmesi önem taşıyor.