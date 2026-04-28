Alanya elektrik kesintisi 29 Nisan 2026 programı kapsamında, bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde geçici enerji kesintileri yaşanacak. Günlük hayatı doğrudan etkileyen bu kesintiler, özellikle esnaf, turizm işletmeleri ve ev kullanıcıları açısından önem taşıyor.

KESİNTİ NEDEN YAPILIYOR?

Elektrik dağıtım ekipleri tarafından yapılan planlamaya göre kesintinin nedeni, şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları olarak açıklandı. Bu tür planlı kesintiler, ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek arızaların önüne geçmek amacıyla uygulanıyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kesinti süresince elektronik cihazların zarar görmemesi için önlem alınması gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca iş yerlerinin ve günlük planların planlı elektrik kesintisi saatlerine göre düzenlenmesi tavsiye ediliyor.

ALANYA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

29 Nisan Çarşamba günü Alanya’da elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve bölgeler şu şekilde:



Kesinti Tarihi : 2026-04-29 09:30:00 - 16:30:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ EMİŞBELENİ ATATÜRK,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. TÜRKMENLER Cd,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. ÇETİN Sk.,MERKEZ EMİŞBELENİ İSTİKLAL,MERKEZ PAYALLAR KARAANLI bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-04-29 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ BEYRELİ KURTLAR,MERKEZ BEYRELİ Mah. KURTLAR Sk.,MERKEZ FAKIRCALI,MERKEZ GÜMÜŞKAVAK Mah. TURSUNLAR Sk.,MERKEZ KOCAOĞLANLI KOCAOĞLANLI,MERKEZ KOCAOĞLANLI Mah. KOCAOĞLANLI MERKEZ,MERKEZ KOCAOĞLANLI Mah. KOCAOĞLANLI Sk.,MERKEZ OBA Mah. KANMAZ Sk.,MERKEZ SAPADERE,MERKEZ SAPADERE Mah.,MERKEZ SEKİ Mah. SEKİ KÖYÜ YAYLASI,MERKEZ SEKİ Mah. SEKİ KÖYÜ YAYLASI Sk.,MERKEZ SEKİ SEKİ KÖYÜ YAYLASI,MERKEZ TIRILAR ALİ BELEN,MERKEZ TIRILAR BOĞAZDEĞİRMEN,MERKEZ TIRILAR Mah. ALİ BELEN Sk.,MERKEZ TIRILAR Mah. SAKARAT Sk.,MERKEZ ÇAKALLAR Mah. SAPADERE YAYLASI,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah.,MERKEZ ŞIHLAR Mah. DERVİŞLİ Sk.;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ BAŞKÖY Mah.,MERKEZ ILICA Mah.,MERKEZ KARATEPE Mah.,MERKEZ YENİKÖY Mah. KAŞ MEVKİ KÖKYURT Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. KAŞ MEVKİİ Sk.,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. KARAPINAR/10,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. KARAPINAR/11 bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması





Kesinti Tarihi : 2026-04-29 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ GÜMÜŞKAVAK Mah. TURSUNLAR Sk.,MERKEZ SAPADERE,MERKEZ SAPADERE Mah. HATİPLER NEBİLER Sk.,MERKEZ SAPADERE Mah. MERKEZ ARAPDAMI Sk. bölgelerinde 29/04/2026 09:00:00 - 29/04/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması





Kesinti Tarihi : 2026-04-29 09:00:00 - 16:00:00

Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ BEYRELİ KURTLAR,MERKEZ BEYRELİ Mah. KURTLAR Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. KAŞLIOĞLU Sk.,MERKEZ KOCAOĞLANLI KOCAOĞLANLI,MERKEZ KOCAOĞLANLI Mah. KOCAOĞLANLI MERKEZ,MERKEZ KOCAOĞLANLI Mah. KOCAOĞLANLI Sk.,MERKEZ SAPADERE BOGAZDEGIRMEN SK.,MERKEZ TIRILAR BOĞAZDEĞİRMEN,MERKEZ TIRILAR Mah. SAKARAT Sk.,MERKEZ TIRILAR SAKARAT,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah.,MERKEZ ŞIHLAR Mah. DERVİŞLİ Sk. bölgeleri

Kesinti Nedeni : Bakım Çalışması