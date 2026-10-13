Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Ekim 2026 Salı günü için Türkiye genelinde sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Batı Akdeniz ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı bildirildi.

MGM'nin 13 Ekim tarihli ve 856 numaralı günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları ülke genelinde 1 ila 3 derece azalacak. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerinde ise normallerin 2 ila 4 derece altında seyretmesi öngörülüyor.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından 12 Ekim saat 11.30'da yayımlanan 506 numaralı uyarıya göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri, İzmir'in kıyı ilçeleri ile Manisa'nın batısında kuvvetli sağanak bekleniyor.

Resmî uyarıda yağışların 13 Ekim saat 17.00'de başlayarak 14 Ekim saat 18.00'e kadar etkili olabileceği belirtildi. Böylece özellikle Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yaklaşık 25 saatlik bir risk dönemi öne çıkıyor.

MGM, söz konusu bölgelerde yerel yağış miktarının metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında olabileceğini açıkladı. Bu miktar, kısa sürede gerçekleşmesi durumunda özellikle altyapısı yetersiz bölgelerde su baskını riskini artırabiliyor.

Kuvvetli yağış sırasında ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, sürücülerin su birikintisi bulunan yollarda dikkatli olması ve vatandaşların dere yataklarından uzak durması önem taşıyor.

ANTALYA VE ALANYA İÇİN YAĞIŞ TAHMİNİ

Meteoroloji'nin 13 Ekim tarihli değerlendirmesine göre Akdeniz Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'da günün en yüksek sıcaklığının 25 derece olması tahmin edilirken, Batı Akdeniz kıyılarında gece saatlerinden itibaren yağışların kuvvetlenebileceği belirtiliyor.

Antalya ve Alanya açısından öne çıkan gelişme ise 14 Ekim Çarşamba gününe ilişkin tahminler oldu. MGM'nin 13-19 Ekim 2026 dönemini kapsayan haftalık hava tahmininde, 14 Ekim'de Batı Akdeniz genelinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde ise yerel olarak çok kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

Aynı tahmine göre 14 Ekim'de Batı Akdeniz kıyılarında rüzgârın doğu ve güneydoğu yönlerden saatte 40 ila 80 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle Antalya'nın kıyı ilçelerinde yaşayanların, Alanya dahil olmak üzere, güncel ilçe tahminlerini ve meteorolojik uyarıları takip etmesi gerekiyor.

Antalya genelini kapsayan yağış uyarısı, Alanya'nın bütün mahallelerinde aynı şiddette yağış görüleceği anlamına gelmiyor. Özellikle yerel kuvvetli yağışlarda riskin hangi ilçelerde yoğunlaşacağı, gün içinde yayımlanacak güncel tahminlerle daha net belirlenebiliyor.

GÜNEYDOĞU'DA SURİYE KAYNAKLI TOZ TAŞINIMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim saat 15.10'da yayımladığı 507 numaralı uyarıda Suriye kaynaklı toz taşınımına öne çıktı. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımının 13 Ekim saat 12.00'ye kadar yer yer yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

Toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği, görüş mesafesini azaltabileceği ve yağış görülen bölgelerde çamur şeklinde yağışa neden olabileceği bildirildi. Özellikle görüş mesafesinin düştüğü güzergâhlarda sürücülerin takip mesafesini artırması önem taşıyor.

Şanlıurfa'da 12 Ekim'de etkili olan toz taşınımı, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye, Harran ve Ceylanpınar ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte görüş mesafesi azalırken gökyüzünün gri renge büründüğü bildirildi.

MGM'nin toz taşınımı tahmin sisteminde hava kalitesi için farklı risk seviyeleri kullanılıyor. Sistem, atmosferdeki toz yoğunluğunun bölgesel dağılımının izlenmesine olanak sağlıyor. Güncel hava kalitesi ölçümleri ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı üzerinden takip edilebiliyor.

13 EKİM'DE BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da 20, Bursa'da 23, Çanakkale'de 19 ve Kırklareli'nde 18 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Batı kesimlerde akşam saatlerinden itibaren yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

Ege: İzmir ve Manisa'da 24, Denizli'de 23, Muğla'da 19 derece sıcaklık öngörülüyor. Bölge genelinde sağanak yağış beklenirken İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış riski bulunuyor.

Akdeniz: Adana'da 28, Hatay'da 27, Antalya'da 25 ve Burdur'da 22 derece sıcaklık bekleniyor. Bölge genelinde sağanak yağış tahmin edilirken batı kıyılarında gece saatlerinde kuvvetli yağış, doğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülebilir.

İç Anadolu: Ankara ve Eskişehir'de 22, Çankırı ve Konya'da 23 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Yağışların ağırlıklı olarak bölgenin kuzeybatısında etkili olması bekleniyor.

Karadeniz: Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Bolu'da 21, Düzce ve Kastamonu'da 22, Zonguldak'ta 21 derece sıcaklık öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise öğleden sonra yağışların etkili olması bekleniyor. Samsun'da 24, Trabzon ve Rize'de 25, Amasya'da 27 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir. Erzurum ve Kars'ta 16, Van'da 17, Malatya'da 20 derece sıcaklık bekleniyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde ayrıca toz taşınımı riski bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa'da 24, Diyarbakır'da 23, Mardin'de 22 ve Siirt'te 21 derece sıcaklık öngörülüyor. Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken bölge genelinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşanabilir.

14 EKİM'DE ANTALYA'DA YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK

MGM'nin 13-19 Ekim tarihli haftalık tahminine göre yağışlı hava 14 Ekim Çarşamba günü de etkisini sürdürecek. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış beklenirken Antalya çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.

Bu tahmin, 13 Ekim'deki yağışların ardından özellikle Antalya ve çevresinde ikinci gün daha güçlü bir yağış riskine işaret ediyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgâr ve sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel uyarılarını mgm.gov.tr adresinden takip edebiliyor. Sel ve su baskını riski bulunan bölgelerde bodrum katların korunması, açık alanlardaki eşyaların güvenli yerlere alınması ve yıldırım sırasında açık arazilerden uzak durulması öneriliyor.