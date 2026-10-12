ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde 26-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuarın tanıtımı için Muratpaşa ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada tanınan bir kent olduğunu söyledi.

Antalya'nın dünyada en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan şehirler arasında yer aldığını belirten Gök, "Eğer Antalya bir ülke olsaydı, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü sıralamasında 24. sırada olacaktı. Bu çok kıymetli bir istatistik. Ülkeler sıralamasında Mısır'ın ve Brezilya'nın önünde olacaktı. Türkiye'de 'turizmin başkenti' diyoruz ama resort anlamında dünyanın başkenti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü dünyada Antalya'yı birebir eşleştirebileceğiniz başka bir tatil destinasyonu yok." diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da fuarın sadece Antalya'nın ya da Akdeniz'in değil, bir dünya fuarı haline geldiğini ifade etti.

Dijitalleşen dünyada yüz yüze iletişimin son derece önemli olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, "Dijitalleşen dünyada bire bir ilişkinin zayıfladığını savunan bir kesimin varlığına rağmen bu tarz fuarların olmasını ve devam etmesini destekliyoruz. Yeni jenerasyon dijitalleşmeye hızla koşuyor ama biz insana insanla hizmet etme zanaatını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk da fuarın, Türkiye'nin bir numaralı turizm fuarı olduğunu kaydetti.

- Fuarın ana mesajı "Türkiye için buluşuyoruz"

ATF Kurucusu Selçuk Meral, geçen yıl fuarda 40 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını ve bu yıl bunun üzerinde bir katılımcıyı beklediklerini söyledi.

Fuarın bu yılki ana mesajının "Türkiye için buluşuyoruz" olduğunu dile getiren Meral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ATF, Türkiye'nin resort ve şehir otellerini, farklı uzmanlık alanlarındaki turizm ürünlerini, dünyanın her kıtasından tur operatörlerini, seyahat acentelerini ve turizm teknolojisi markalarını Antalya'da buluşturuyor. Yeni ve geleneksel kaynak pazarları, otellerin geleneksel ve yeni nesil satış kanallarıyla aynı çatı altında bir araya getiren ATF, yılın sonunda yeni sezonun planlarının ve kontratlarının şekillendiği buluşma olarak Türkiye'nin turizm ticaret ve vizyon merkezi konumunda bulunuyor. 100'ü aşkın ülkeden 40 binin üzerinde profesyonel ziyaret, binden fazla turizm markası ve 335 stant ATF 26 Türkiye'de bir araya gelecek."

Antalya'daki 33 fuardan biri olan ATF'nin, kentteki yabancı fuar ziyaretlerinin yaklaşık beşte birini tek başına karşıladığına dikkati çeken Meral, ATF'nin Türkiye ekonomisine etkisinin yaklaşık 30 milyon avro olduğunu kaydetti.

Toplantıya Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek, KKTC Antalya Turizm Temsilcisi Nazmi Pınar, TÜRSAB Antalya Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu Başkanı Onur Özer, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ile davetliler katıldı.