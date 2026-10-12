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49 yaşındaki Canan Y.'nin ölümüyle ilgili adli soruşturma sürüyor.

Savcılık işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkarılan şüpheli, "kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ifadeleri soruşturma dosyasına girerken olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli süreç devam etti.

Talha T.'nin ifadesinde, tartışma sırasında kadının üzerine sıcak su döktüğünü ve ardından boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin, birlikte yaşadığı Canan Y. ile tartıştığını söylediği öğrenildi.

Olayın ardından cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken Konya'da gözaltına alınan Talha T., işlemleri için Antalya'ya getirildi.

Evde yapılan kontrolde 49 yaşındaki Canan Y.'nin cansız bedeni bulundu.

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü belirten şüpheli, yetkililere teslim olmak istediğini söyledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen kadın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Birlikte yaşadığı Canan Y'yi (49) öldürdüğünü söyleyerek Konya'da polise teslim olan Talha T. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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