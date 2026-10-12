Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen kadın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Birlikte yaşadığı Canan Y'yi (49) öldürdüğünü söyleyerek Konya'da polise teslim olan Talha T. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
KONYA'DA POLİSİ ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Olay, Talha T.'nin Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla ortaya çıktı.
Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü belirten şüpheli, yetkililere teslim olmak istediğini söyledi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Talha T.'yi Konya'da gözaltına aldı. Şüphelinin ifadelerinin ardından durum Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.
POLİS EKİPLERİ KADININ CANSIZ BEDENİNİ BULDU
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki adrese gitti.
Evde yapılan kontrolde 49 yaşındaki Canan Y.'nin cansız bedeni bulundu.
Olayın ardından cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken Konya'da gözaltına alınan Talha T., işlemleri için Antalya'ya getirildi.
İFADESİNDE KORKUNÇ DETAYLARI ANLATTI
Antalya Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin, birlikte yaşadığı Canan Y. ile tartıştığını söylediği öğrenildi.
Talha T.'nin ifadesinde, tartışma sırasında kadının üzerine sıcak su döktüğünü ve ardından boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.
Şüphelinin ifadeleri soruşturma dosyasına girerken olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli süreç devam etti.
İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talha T., Antalya Adliyesine sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkarılan şüpheli, "kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
49 yaşındaki Canan Y.'nin ölümüyle ilgili adli soruşturma sürüyor.