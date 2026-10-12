Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplam 132 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda, siyasi gündeme ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Son dönemde AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Özdemir, meclis toplantısında sessizliğini bozarak hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

'1 HAFTADIR ÇOK YORUCU BİR SÜREÇ YAŞANIYOR'

Hakkında uzun süredir çeşitli haberler yapıldığını ancak bunlara yanıt vermemeyi tercih ettiğini söyleyen Özdemir, son günlerdeki iddiaların artık yorucu bir hal aldığını ifade etti.

Özdemir, “Son günlerde, aslında son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. Fark etmişsinizdir, benim de böyle bir alışkanlığım var, cevap vermeyi tercih etmiyorum. O da benim yapım diyelim. Hiçbirine cevap vermiyorum ama cevap vereceğim çünkü 1 haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı” dedi.

Göreve zorlu bir dönemde geldiğini hatırlatan Özdemir, üstlendiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

'CHP ÇATISI ALTINDA SİYASET YAPIYORUM'

AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından siyasi konumuna ilişkin açıklamada bulunan Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yaptığını vurguladı.

Özdemir, “Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum. Bu tarz konuşmalar, birilerinin adı konuşulurken de insanların biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hakkında yapılan değerlendirmelerde daha dikkatli bir dil kullanılmasını isteyen Özdemir, siyasi tartışmaların belediyenin hizmet çalışmalarının önüne geçmemesi gerektiğine dikkat çekti.

'BİZİM ÖNCELİĞİMİZ ANTALYA'YA HİZMET ETMEK'

Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm ve tarım merkezlerinden biri olduğunu belirten Özdemir, yerel yönetimlerin temel görevinin vatandaşlara hizmet sunmak olduğunu söyledi.

Özdemir, “Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın turizm cenneti, ülkemizin tarım ve turizminin başkentidir. Yerel yönetimin siyasetten bağımsız olduğunu, ağır siyasetin, ciddi siyasi söylemlerin milletvekillerinin ve ilçe başkanlarının yapması gerektiğine inanan bir kişiyim. Bizim sorumluluğumuz, bu şehre hizmet etmek üzere seçilmiş olduğumuz için bu kentte hizmet etmektir diye düşünenlerdenim” dedi.

BAKANLIKLARLA GÖRÜŞMELERE DEĞİNDİ

Bakanlıklar, il müdürlükleri ve Antalya Valiliği ile yürütülen temaslara da değinen Özdemir, kamu kurumlarıyla karşılıklı saygıya dayalı bir iletişim kurduklarını ifade etti.

Bu görüşmelerin Antalya'nın ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli olduğunu belirten Özdemir, kurumlar arası diyaloğun kente hizmet etme sorumluluğunun bir parçası olduğunu dile getirdi.

ALTIN PORTAKAL'IN AÇILIŞI ÜCRETSİZ OLACAK

Meclis toplantısında 24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne ilişkin açıklamalarda da bulunuldu.

Özdemir, festivalin açılışını 24 Ekim'de 10 bin kişilik kapalı spor salonunda gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek etkinliğin ücretsiz ve halka açık olacağını duyurdu.

Festivalin siyasi tartışmalardan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Özdemir, “Altın Portakal sadece Antalya'nın değil, bu ülkenin en köklü sinema festivalidir ve bu bir siyasi festival değildir. Hepimizin festivalidir, ülkemizin festivalidir” ifadelerini kullandı.

Özdemir, festivalin Antalya halkının geniş katılımıyla gerçekleştirilmesini hedeflediklerini belirterek tüm vatandaşları organizasyonu sahiplenmeye davet etti.