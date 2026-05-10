Antalya’da akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin en çok takip ettiği gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor. Özellikle yaz sezonuna girilirken artan ulaşım maliyetleri hem bireysel sürücüleri hem de ticari araç kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

10 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla Antalya’da benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. Son haftalarda küresel enerji piyasalarında yaşanan belirsizlikler nedeniyle akaryakıt fiyatları yüksek seviyelerde kalmayı sürdürüyor.

10 MAYIS 2026 ANTALYA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64,78 TL

Motorin litre fiyatı: 67,38 TL

LPG litre fiyatı: 33,87 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde en önemli unsurların başında Brent petrol fiyatları ve döviz kuru geliyor. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi veya Türk lirasındaki değer kaybı, rafineri ve dağıtım maliyetlerini artırarak pompa fiyatlarına yansıyor.

Bunun yanında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri de fiyatlar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Özellikle motorin fiyatlarının benzinin üzerine çıkması, taşımacılık ve lojistik sektöründe maliyet baskısını artırıyor.

ANTALYA VE ALANYA’DA SÜRÜCÜLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’da araç sahipleri, günlük kullanım ve şehirler arası seyahat planlarını yaparken akaryakıt fiyatlarını düzenli olarak kontrol ediyor. Turizm sezonunun yoğunlaştığı yaz aylarında artan trafik ve uzun yolculuklar, yakıt maliyetlerini daha da önemli hale getiriyor.

Özellikle taksiciler, transfer firmaları, servis araçları ve lojistik işletmeleri için motorin fiyatlarındaki her artış doğrudan işletme giderlerine yansıyor.

YENİ ZAM VEYA İNDİRİM OLABİLİR

Küresel enerji piyasalarındaki hareketliliğin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklikler yaşanabilir. Sürücüler, güncel benzin ve motorin fiyatlarını takip ederek yakıt alımlarını buna göre planlamayı sürdürüyor.