Antalya falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti haberi, kentte akşam saatlerinde yaşanan acı olayla gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre 38 yaşındaki Gizem İşken, arkadaşlarıyla birlikte falezlerde manzara izlediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten denize düştü.

OLAY YERİNE DENİZ POLİSİ VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kadının düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Havanın kararması ve karadan ulaşımın zor olması nedeniyle arama-kurtarma çalışmasında deniz polisi devreye girdi.

Deniz polisi ekipleri, Gizem İşken'i su yüzeyinde hareketsiz halde buldu. Botla kıyıya çıkarılan İşken'in, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre genç kadının düşüş sırasında başını kayalara çarptığı tespit edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sırasında bölgede bulunan yakınlarının büyük panik yaşadığı, bazı kişilerin sinir krizi geçirdiği bildirildi. Polis ekipleri, olay sonrası çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşların bölgeye girişini bir süre kısıtladı.

Antalya'da falez hattında yaşanan bu tür olaylar, özellikle akşam saatlerinde ve güvenlik bariyerlerinin yetersiz kaldığı noktalarda riski yeniden tartışmaya açıyor. Kentte yaşayanlar için falezler sadece manzara noktası değil; küçük bir denge kaybısının bile ölümcül sonuç doğurabildiği tehlikeli alanlar arasında gösteriliyor.

Bir anlık dalgınlık. Sonrası yok.

FALEZLERDE GÜVENLİK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Antalya falez kazası sonrası gözler bir kez daha kıyı bandındaki önlemlere çevrildi. Özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan seyir ve manzara noktalarında uyarı levhaları, aydınlatma, korkuluk ve denetim eksikliği uzun süredir tartışılıyor. Antalya ve benzeri kıyı kentlerinde bu alanlara giden vatandaşların daha dikkatli olması isteniyor.