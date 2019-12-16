Seranın 12 sobası çalındı

AKSU'YA bağlı Kumköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali ve Feride Mert çifti, geçen 13 Aralık Cuma sabahı seralarına geldiklerinde, kurmak için dışarıda beklettikleri 13 sobadan 12'sinin olmadığını fark etti. Sobaların çalındığını anlayan çift polise haber verdi. Olayın bildirilmesi üzerine Aksu Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Sobaların maddi değerinin toplam 6 bin lira olduğunu belirten Ali ve Feride Mert çifti, hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasını istedi.