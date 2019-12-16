Seranın 12 sobası çalındı
Aksu'da bir serada kurulmayı bekleyen 12 soba çalındı. Sera sahibi Ali ve Feride Mert çifti şüphelilerin bulunması için polise başvurdu.
ANTALYA 16.12.2019, 11:57
AKSU'YA bağlı Kumköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali ve Feride Mert çifti, geçen 13 Aralık Cuma sabahı seralarına geldiklerinde, kurmak için dışarıda beklettikleri 13 sobadan 12'sinin olmadığını fark etti. Sobaların çalındığını anlayan çift polise haber verdi. Olayın bildirilmesi üzerine Aksu Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Sobaların maddi değerinin toplam 6 bin lira olduğunu belirten Ali ve Feride Mert çifti, hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasını istedi.
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