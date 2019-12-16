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Sektör temsilcileri fuarda buluştu

Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Fuarı, Belek Maritim Pine Beach Otel’de gerçekleştirildi

ANTALYA 16.12.2019, 12:26
Sektör temsilcileri fuarda buluştu
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ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu’nun da katıldığı açılış, renkli görüntülere sahne oldu. Fuara 95 tedarikçi çözüm ortağı ile birlikte bine yakın yerli ve yabancı marka katılım sağladı. TÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç, bu yıl turizmde rekorlara imza atıldığını ve Antalya'da yaklaşık 16 milyon turisti ağırladıklarını söyledi. Bilgiç, “Bu yıl Antalya’da rekorlar alt üst oldu, 2020 yılına daha da büyük umutlarla giriyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz fuarımızda 4 milyar olan işlem hacmimizi, bu yıl 95 tedarikçi çözüm ortağımızla birlikte bine yakın yerli ve yabancı marka katılımıyla 6 milyar liraya çıkarma hedefindeyiz” dedi.
HOUSEKEEPING CAMİASINDAN TAM DESTEK
Fuara, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) ve Antalya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri Derneği (ANTED) tam kadro katılarak destek verdi. 
‘DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Fuarla ilgili kısa bir açıklama yapan housekeepıng dernekleri kurucusu HOTED Onursal Başkanı ve Baş Danışmanı Executive HK Müdürü Hakan Halit Yeni, “İkincisi gerçekleştirilen fuara geçen yıl olduğu gibi bu yılda,  ANTED ve HOTED ailesi olarak katıldık. Çözüm ortaklarımızla ve dostlarımızla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmaktan büyük onur duyduk. Son derece başarılı geçen büyük bir organizasyona imza atan, başta TÜRSAD’ın çok kıymetli başkanı Bülent Bilgiç olmak üzere, yönetim kurulu üyelerini ve emeği geçen herkesi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz. 2020’de 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan Türkiye Türsad Turizm Tedarik Fuarı’na tüm housekeepıng derneklerimizle katılmayı planlıyoruz. Kardeş derneklerimizle, meslek örgütlerimizle dayanışma içerisinde hareket etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. 
HOUSEKEEPING VE SATINALMA İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRILDI
Fuarda, Hakan Halit Yeni moderatörlüğünde ANTED’i temsilen Sümeyra Yılmaz, Nurhayat Altay HOTED’i temsilen Sevgi Topuzel, Sema Yörütür, TÜRSAT’ı temsilen Ersin Karaca, Türkkan Günay’ın panelist olarak katıldığı “Satınalma ve Housekeepıng” konulu bir de panel gerçekleştirildi. Panelde, housekeepıng-satınalma ilişkileri, talep süreçleri, talep sonrasında Satınalma, Housekeepıng ve yönetim arasında yaşanan sıkıntılar gibi konular tartışıldı. Fuar, Funda Arar ve Emre Kaya konserleriyle sona erdi.

#Otel Satınalma Yöneticileri Derneği #TÜRSAD #Belek Maritim Pine Beach Otel #Türkiye Turizm Tedarik Fuarı
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