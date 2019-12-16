Hortuma kapılan kayıp Buse için 327 günlük acı bekleyiş

BABA Ahmet Acar yağışların etkisiyle zaman zaman suyla dolan dere yatağında daha önce gömülü olduğunu düşündüğü tamponu bulunca, “Acaba Buse’nin cesedi de ortaya çıkar mı?” sorusu gündeme geldi.Baba Ahmet Acar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bulunduğu bilinen ve yerin 9 metre altına kadar kesitini alarak insan iskeletlerini bulabilen “Jeoradar” cihazı ile kayıp şehitliklerin bulunduğunu hatırlatarak, bu cihazın getirilerek Buse’nin bulunmasını defalarca istedikleri halde ne bu cihazın getirilmediğinden ve dere yatağının yeterince düzeltilmediğinden yakındı. Acılı anne babanın, isteklerine resmi kurumlardan cevap alamayınca kiraladıkları dedektörle tespit edilen noktalardan metal parçalar çıktı.



Umut ve acılarla dolu 327 gün geçti

327 gün önce meydana gelen olayda, annesinin kullandığı otomobille babasının sanayi sitesindeki dükkanına gelirken tam site girişinde hortuma yakalanan otomobil sürüklenerek 100 metre ileriden dereye uçmuş, olayda kendisini kaybeden anne Ayla Acar, soğuk suyun etkisiyle kendisine geldikten sonra kanlar içinde deredeki otomobilden sürünerek çıkmış ve bağırarak yardım istemişti. Sanayi sitesindeki esnaflar sakinleri ve baba Ahmet Acar, dere kenarındaki duvara tırmanan Ayla Acar’ın “Beni bırakın, Buse arabada” sözleri üzerinde dere kıyısındaki aracı kontrol etmiş ancak Buse’ye rastlayamamıştı.



Aramalardan sonuç alınamadı

Buse’nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekiplerindeki çok sayıda kişi dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, denizle, deniz altında, sahil şeridinde Buse’yi aradı ama ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında birşey bulunamadı.

Dere yatağının kurumasından sonra Buse’nin bulunma ihtimali görülen 100’e yakın nokta, Kemer Belediyesi ve özel sektöre ait iş makineleri ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı.Aramaların sonuca ulaşamaması üzerine kayboluşunun üzerinden 100 gün geçtiğinde gıyabi cenaze namazı kıldıran acılı anne baba, Buse’nin bulunması için uğraşmaktan vazgeçmiyor.



Otomobilin tamponu ortaya çıktı

Buse’yi arama çalışmaları sonuçsuz olara sürerken, 26 Kasım günü Kemer’i etkisi altına alan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınlardan sonra Ağva Deresi yatağını kontrol eden baba Ahmet Acar, olay günü Buse’nin içinde bulunduğu otomobilin tamponunu, olay yerinden 3 kilometre aşağıda buldu. Tamponun ortaya çıkması, dere yatağında olması halinde buse’nin cesedinin de deredeki hareketler sonucu ortaya çıkabileceği ümidini doğurdu.Önceki gün yeniden başlayan yağmurlardan sonra elinde kürekle Ağva Deresi yanında görülen Ahmet Acar, dere yatağındaki bentlerin üzerindeki deliklerin tıkandığını ve bunları açarak dere yatağındaki suyun daha hızlı boşalmasını sağlamaya çalıştı.Açıklama yapan Acar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu öğrendiği “Jeoradar” cihazının getirilerek kader buse Acar’ın bulunmasını talep ettiklerini ancak bu isteklerinin yerine getirilmemesinden kırgınlığını ifade etti. Acar, “Boruların önündeki ağaç dallarını temizlemeye çalışıyorum. 2010 yılından beri bu dere yatağı temizlenmiyor. Biliyorsunuz aracın tamponunu bulduk. Geçen yağan yağmurlarla su yüzüne çıkmış. Biz de arama içindeyiz, Rabbim verirse bulmaya çalışıyoruz. çocuğumuzu. Durum iyi değil. 12 aya gireceğiz 24 Ocak’ta bir sene olacak çocuğum kaybolalı” diye konuştu.