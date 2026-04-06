Antalya’da 6 Nisan Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri başlıyor. Alanya başta olmak üzere birçok ilçede saatler sürecek kesintiler uygulanacak.

Antalya’da yaşayan binlerce kişi bugün sabah saatlerinden itibaren planlı elektrik kesintileri ile güne başladı. Enerji dağıtım ekiplerinin bakım, yatırım ve güvenlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kesintiler, özellikle Alanya, Kepez, Manavgat ve Serik gibi yoğun nüfuslu ilçelerde günlük yaşamı doğrudan etkiliyor.

Sabah işe giden, evde hazırlık yapan ya da esnaf olan birçok kişi için elektrik kesintisi demek; internetin gitmesi, klimanın çalışmaması, işlerin aksaması demek. Özellikle Alanya’da uzun süreli kesintiler dikkat çekiyor.

ALANYA’DA SAATLER SÜRECEK KESİNTİ

Alanya’da kesintiler oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. Yalçı Mahallesi Kaplanhanı Sokak ve çevresinde sabah 08.00’den akşam 19.00’a kadar sürecek kesinti planlandı.

Bunun dışında Beyreli, Fakırcalı, Gümüşkavak, Hocalar, Karapınar, Mahmutlar, Uğrak, Yaylakonak, Yaylalı, Yeşilöz, Çamlıca, Özvadi, İmamlı ve Şıhlar mahallelerinde de benzer saat aralıklarında kesinti uygulanacak.

İmamlı, Uğrak, Yeşilöz ve Demirtaş gibi bölgelerde ise kesinti saatleri 09.00–16.00 arasında olacak. Oba, Tosmur ve Sorgun’da yaşayanlar için kesinti kısa ama etkili: 10.00–11.00 arası.

Uzun süren kesintiler özellikle Alanya’da elektrik kesintisi bugün ne kadar sürecek sorusunu gündeme taşıdı.

KEPEZ VE AKSU’DA GÜN BOYU KESİNTİ

Kepez ilçesinde Baraj, Beşkonaklılar, Güneş ve Hüsnü Karakaş mahallelerinde 09.00–16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanıyor.

Aksu’da ise Kemerağzı, Altıntaş ve Mandırlar bölgelerinde yine aynı saat aralığında kesinti var. Bazı sokaklarda çalışmalar yatırım kapsamında yapılıyor.

MANAVGAT VE SERİK’TE KISA VE UZUN KESİNTİLER

Manavgat’ta hem uzun hem kısa süreli kesintiler planlandı. Kasaplar, Kavaklı ve Milli Egemenlik mahallelerinde bakım çalışması yapılırken, Sorgun Titreyengöl bölgesinde 1 saatlik kesinti uygulanacak.

Serik’te ise Cumalı ve Merkez mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada 09.30–16.30 arasında elektrik verilemeyecek. Boğazkent’te kesinti süresi 17.00’ye kadar uzuyor.

DİĞER İLÇELER DE ETKİLENECEK

Kesintiler sadece büyük ilçelerle sınırlı değil. Demre, Döşemealtı, Elmalı, Kaş, Kemer, Korkuteli ve Kumluca’da da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanıyor.

Özellikle Kaş ve Kumluca’da kesintiler mahalle bazlı ve farklı saat dilimlerine yayılmış durumda.

Birçok kişi sabah kalktığında fark etti. Elektrik yoktu… kahve makinesi çalışmadı, telefon şarjı yarım kaldı. Küçük ama can sıkan detaylar.

KESİNTİLER NEDEN YAPILIYOR?

Yetkililer, kesintilerin bakım, altyapı yenileme ve yatırım çalışmaları kapsamında planlı olarak gerçekleştirildiğini belirtiyor. Amaç, ilerleyen dönemde daha büyük arızaların önüne geçmek.

Ancak vatandaş için durum daha basit: Elektrik yoksa hayat duruyor. Özellikle sıcak havaların başladığı bu günlerde klima ve soğutucu ihtiyacı artarken kesintiler daha fazla hissediliyor.

Bugün… biraz zor geçecek gibi.