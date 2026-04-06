Türk futbolunun yakından tanıdığı efsane teknik adam Mircea Lucescu hakkında ortaya atılan iddialar spor dünyasını alarma geçirdi. Resmi açıklama bekleniyor.

Son saatlerde sosyal medyada yayılan iddialar, Türk ve dünya futbolunun önemli isimlerinden hakkında büyük bir belirsizlik yarattı. 80 yaşındaki deneyimli teknik adamın hayatını kaybettiği yönündeki söylentiler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, henüz resmi makamlardan doğrulama gelmedi.

LUCESCU’NUN SAĞLIK DURUMU KRİTİK İDDİASI

İddialara göre kalp krizi geçiren Lucescu’nun hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun ağırlaşarak yoğun bakıma alındığı öne sürüldü. Son saatlerde tedaviye yanıt vermediği ve sağlık durumunun kritik seviyeye ulaştığı iddiaları da gündeme geldi.

Romanya’da sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamalarda, deneyimli teknik adamın durumunun ciddi olduğu belirtilirken, kesin bir bilgi paylaşılmadı.

OĞLU ACİL OLARAK ROMANYA’YA GİTTİ

Lucescu’nun oğlu ve teknik direktör olan Lucescu, Yunanistan’daki maçın ardından özel uçakla Bükreş’e gitti. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Răzvan Lucescu, yaşanan sürecin zor ve karmaşık olduğunu belirterek detaylı bilgi vermekten kaçındı.

“Şu anda ne söyleyeceğimi bilmiyorum” sözleri, durumun ciddiyetine dair yorumları artırdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK PANİK

Sosyal medyada kısa sürede yayılan “öldü” iddiaları, özellikle Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş, Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı’nda görev yapmış olan Lucescu’nun Türk futbolundaki yeri nedeniyle haberler geniş kitleler tarafından yakından takip ediliyor.

Ancak şu an için Lucescu’nun hayatını kaybettiğine dair resmi bir doğrulama bulunmuyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Bükreş’te tedavi gördüğü belirtilen hastaneden ya da Romanya Futbol Federasyonu’ndan yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

Şu an için net olan tek şey, ortaya atılan iddiaların henüz doğrulanmadığı ve spor camiasının gelecek resmi açıklamaya odaklandığı.

Herkes bekliyor. Bir açıklama gelsin diye.