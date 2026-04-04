Alanya’da tereyağına bitkisel yağ, Antalya Kepez’de kıymaya kanatlı eti karıştırıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı liste, Antalya ve Alanya’daki tüketicileri doğrudan ilgilendiriyor.

Antalya ve Alanya’da gıda denetimlerinde ortaya çıkan hileli ürünler, vatandaşın sofrasına gelen ürünlerin güvenilirliğini bir kez daha tartışmaya açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı son kontrollerde, hem süt ürünlerinde hem de et ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

ALANYA’DA TEREYAĞI DİYE SATILAN ÜRÜNDE HİLE

Yapılan laboratuvar analizlerinde, Alanya’da satışa sunulan bazı tereyağı ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler bulundu. “Emin Küçük” firmasına ait “Köyünden Tereyağı” markalı 1 kilogramlık paketlerde, olması gereken süt yağı yerine bitkisel yağ karıştırıldığı tespit edildi.

2 Nisan 2026 tarihli resmi güncellemeye göre, ürünlerin yağ oranı da standartların altında kaldı. Bu durum, özellikle doğal ürün tercih eden tüketiciler için ciddi bir güven sorunu yarattı.

KEPEZ’DE KIYMAYA KANATLI ETİ KARIŞTIRILDI

Denetimlerin bir diğer adresi ise Antalya’nın Kepez ilçesi oldu. “Volkan Et - Volkan Bilgiç” işletmesine ait dana kıyma ürünlerinde yapılan incelemelerde, kırmızı etin içine kanatlı eti karıştırıldığı belirlendi.

Son tüketim tarihi 13 Nisan 2025 olan numunelerde ortaya çıkan bu durum, et ürünlerinde yapılan tağşişin boyutunu gözler önüne serdi.

Kasaptan alınan kıymanın gerçekten dana eti olup olmadığı konusu, özellikle son dönemde sık sık gündeme geliyor. Vatandaşın “Ucuz diye alıyoruz ama ne yiyoruz?” sorusu yine cevap bulamadı.

VATANDAŞ NE YEDİĞİNİ BİLMİYOR

Marketten alınan tereyağı… Kasaptan çekilen kıyma… Günlük hayatın en temel ürünleri. Ama işte mesele tam burada başlıyor. Çünkü fiyat arttıkça güven azalıyor gibi.

Bir vatandaşın dediği gibi: “Artık tereyağını bile koklayarak alıyoruz…”

Bir yandan geçim derdi, bir yandan ürünlere duyulan şüphe. Sofra aynı ama içindekiler…

BAKANLIKTAN UYARI VE SORGULAMA ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı. Vatandaşların, satın aldıkları ürünleri e-Devlet üzerinden sunulan “Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu” hizmetiyle kontrol edebileceği belirtildi.

Ayrıca şüpheli durumların Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilmesi çağrısı yapıldı. Denetimlerin ise aralıksız süreceği ifade edildi.