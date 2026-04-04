Alanya’da tarım arazilerine izinsiz yapılan bağ evi ve bungalovlar için geri sayım başladı. Yeni yönetmelikle birlikte hem yıkım hem de cezai süreç kapıda.

Alanya’da tarım arazilerine kaçak yapılaşma denetimi yeni bir aşamaya geçti. Resmi düzenlemeyle birlikte bağ evi, bungalov ve benzeri yapıların izinsiz şekilde yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer sahaya inmeye hazırlanıyor, özellikle son dönemde hızla artan küçük parsel satışları mercek altında.

1 AY SÜRE TANINDI, SONRASI YIKIM

Yapılan düzenlemeye göre Alanya tarım arazisinde kaçak bağ evi yapanlar için 1 aylık süre tanındı. Bu süre içinde izinsiz yapılar kaldırılmazsa, doğrudan yıkım süreci başlayacak. Yıkım sadece yapıyla sınırlı kalmayacak; arazi de yeniden tarıma uygun hale getirilecek.

Birçok kişi “nasıl olsa bir şey olmaz” diye yaptı… Şimdi o yapıların çoğu için geri dönüş yok gibi.

MASRAF MAL SAHİBİNDEN ÇIKACAK

Yıkım işlemleri belediyeler tarafından gerçekleştirilecek ancak tüm maliyet yapı sahibine yansıtılacak. Ayrıca tarım arazilerini bölerek satan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.

Yani sadece yapan değil, satan da bu işin içinde. Bu detay gözden kaçmış olabilir.

YENİ KURALLAR NETLEŞTİ

Yeni yönetmeliğe göre:

Bağ evi için en az 5 dönüm arazi şartı aranacak

şartı aranacak Dikili tarım arazilerinde bu sınır 1 dönüm olacak

olacak Yapılar en fazla 30 metrekare taban alanına sahip ve 2 katlı olabilecek

olabilecek Tüm projeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izni zorunlu olacak

ALANYA’DA ARSA ALANLAR NE YAPACAK?

Son yıllarda özellikle Alanya’da uygun fiyatlı tarla alıp bungalov yapma trendi ciddi şekilde yayılmıştı. Şimdi ise bu yapıların büyük bölümü risk altında. Özellikle yatırım amacıyla alınan küçük parsellerde durum daha kritik.

Birçok kişi hafta sonu kaçamağı için yapmıştı. Şimdi o yapıların geleceği belirsiz…

DENETİMLER ARTACAK

Yetkililer, Alanya’da tarım arazilerinde yapılaşma denetimlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı. Hem uydu görüntüleri hem de saha kontrolleriyle izinsiz yapılar tek tek tespit edilecek.

Bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için mevcut yapılarını kontrol ettirmesi ve gerekli izinleri araştırması öneriliyor.